Gavi y Fabián se rinden a su pueblo: "El cariño de Los Palacios vale más que cualquier título"

“Estoy reventado”, bromeaba Gavi nada más tomar asiento en el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. No era para menos. En apenas 48 horas, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Fabián Ruiz se han proclamado campeones del mundo con la Selección Española, han recorrido las calles de Madrid en una multitudinaria e histórica celebración y han recibido el cariño de todo un país. Sin apenas tiempo para descansar, ambos no se han perdido la cota más importante para ellos: regresar a casa para compartir con sus vecinos la medalla de campeones del mundo.

Desde primeras horas de la tarde, la Plaza de Andalucía se fue llenando de vecinos que no querían perderse el regreso de sus campeones. Familias enteras, niños con camisetas de la selección y aficionados con banderas de España aguardaban la llegada de Gavi y Fabián entre cánticos y aplausos. “Es un orgullo que el nombre de Los Palacios esté por todo el mundo”, declaraba uno de los asistentes a la espera de los protagonistas. Los más pequeños, por otro lado, eran los más expectantes a la llegada de sus ídolos, con pancartas y los ojos brillosos de ilusión.

La espera se hizo mucho más amena con la aparición sorpresa de Jesús Navas. El palaciego, que fue el primer nacido en el municipio en conseguir el hito de ganar la Copa del Mundo, expresaba su emoción de que la historia se repita. “He estado con este grupo hasta hace muy poco, sé del lado humano que tienen y se lo merecen”, declaraba Navas ante los vítores de Los Palacios al ver al que fue el primer ídolo palaciego. “Que dos grandes amigos consigan esto para nuestro pueblo es muy grande”, remataba el conocido como ‘El Duende de Los Palacios’.

La tarde llegó a su apogeo con la llegada de los protagonistas, que antes de pesarse para recibir el “bombón colorao” como premio, escribían y leían unas sentidas palabras en el libro del Ayuntamiento. “Hay instantes que uno guarda para siempre, y volver a casa después de ganar un Mundial es uno de ellos. Es un orgullo llevar el nombre de Los Palacios y Villafranca por cada rincón del planeta. Gracias por hacerme sentir tan querido por el mejor pueblo del mundo; vuestro cariño vale más que cualquier título”, ha escrito Fabián, que bromeaba: “He escrito la biblia”.

Gavi, que confesaba ser más escueto y no tenerlo tan preparado, ha declarado que “es un día para recordarlo toda la vida. Ser campeón del Mundo con un palaciego y amigo como Fabián es de las cosas más grande que puede haber. Este Mundial va para todos los palaciegos, espero que estéis orgullosos”.

Llegó entonces el momento más esperado de la tarde, el que convierte cada gran éxito deportivo en una celebración con sello propio de Los Palacios y Villafranca. Entre risas, el alcalde bromeaba con que ambos debían subirse a la báscula con la medalla de campeones del mundo al cuello, aunque reconocía entre broma que estaban “haciendo trampa”.

Primero fue el turno de Fabián, que detuvo la báscula en 85 kilos redondeando, antes de que Gavi hiciera lo propio con 69. Ese fue el peso exacto de tomates que recibe cada uno como homenaje del municipio, un reconocimiento convertido ya en tradición y que simboliza el orgullo de un pueblo que presume de su producto más emblemático, ese “bombón colorao” que vuelve a servir como premio para dos campeones del mundo.

Los Palacios se rinde a Fabián y Gavi, sus campeones del mundo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La Plaza Andalucía estalló cuando sus dos referentes salieron al balcón del Ayuntamiento. Fabián, ante una marea palaciega que se disipaba con el horizonte, no daba crédito: “Vaya locura esta, es increíble”. Tras los aplausos y agradecer la presencia de todos los asistentes, reconocía que el cariño de su pueblo “significaba mucho”. “No puedo estar más orgulloso de mis raíces y de ser andaluz” sentenciaba el jugador del PSG, para después enviar un mensaje a todos los niños presentes: “Yo hace 16 años estaba ahí como ustedes viendo a Jesús Navas, todos los que tengáis un sueño por cumplia, sea ser futbolista, médico o médica, perseguirlo. Con sacrificio y humildad todo llega”.

Gavi, de nuevo más escueto, mencionaba que estaba “todavía en shock”. “Me hace muy feliz estar aquí porque este es mi pueblo, siempre lo ha sido, aunque me fuera muy pequeño a Barcelona, y siempre lo va a ser. ¡Viva Los Palacios y Villafranca”, acentuaba el jugador culé, que incluso frenaba su discurso al reconocer entre los asistentes a amigos.

Tras el baño de masas desde el balcón del Ayuntamiento, el alcalde, acompañado por Gavi, Fabián Ruiz y Jesús Navas, presentó la maqueta de la futura estatua que homenajeará a los tres campeones del mundo nacidos en Los Palacios y Villafranca. El monumento, que se instalará en el municipio, inmortalizará a los tres futbolistas como símbolo del extraordinario legado deportivo de una localidad que presume de haber dado al fútbol español tres campeones del mundo en apenas 16 años.

Entre fotografías, abrazos y el cariño incondicional de sus vecinos, Gavi y Fabián pusieron el broche a una jornada que difícilmente olvidarán. Apenas dos días después de conquistar el mundo con la selección española, regresaron al lugar donde comenzó todo para compartir el mayor éxito de sus carreras con quienes los vieron dar sus primeras patadas a un balón. Porque, por muchos títulos que levanten y muchos estadios que llenen, en Los Palacios y Villafranca siempre serán, simplemente, dos vecinos más que han llevado el nombre de su pueblo hasta la cima del fútbol mundial.