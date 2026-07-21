Jesús Pozuelo abre la Velá de Triana con la memoria del barrio como protagonista

Triana ha dado este martes la bienvenida a una nueva edición de la Velá de San Joaquín y Santa Ana, una de las celebraciones más antiguas y representativas de Sevilla. El historiador Jesús Pozuelo ha sido el encargado de pronunciar el pregón inaugural en el Altozano, en un acto marcado por la defensa de las tradiciones, la devoción a Santa Ana y la memoria de quienes han contribuido a conservar la identidad del barrio.

Durante la presentación del pregonero se recordó que la Velá nació hace siglos como una celebración de agradecimiento alrededor de la Real Parroquia de Santa Ana. Antes de que llegaran las casetas, los farolillos y la música, la fiesta estuvo ligada a los rezos, las campanas y la devoción a la madre de la Virgen, considerada desde hace generaciones protectora de este histórico arrabal marinero, alfarero y flamenco.

El acto también sirvió para reivindicar a Triana como algo más que un enclave geográfico. “Triana no se explica, Triana se vive”, se destacó durante una intervención en la que el barrio fue definido como una forma particular de entender Sevilla, de caminar, de hablar, de cantar, de rezar y, especialmente, de querer. Cada verano, la Velá permite que numerosos trianeros que residen fuera regresen a las calles de su infancia para reencontrarse con sus raíces.

Pregón de La Velá de Santa Ana 2026 / El Correo

Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo dedicado a Emilio Jiménez Díaz, pregonero, escritor, investigador y estudioso de las tradiciones trianeras, fallecido durante el último año. Su labor como flamencólogo y divulgador contribuyó a preservar la historia del barrio a través de libros, investigaciones y conferencias. “Quienes aman de verdad a Triana nunca terminan de marcharse”, se señaló en el homenaje.

La elección de Jesús Pozuelo como pregonero representa precisamente ese compromiso con la conservación y la divulgación de la memoria colectiva. Nacido en Triana, Pozuelo conoció antes los corrales de vecinos y las historias familiares que los archivos universitarios. Creció escuchando los relatos de su madre, sus tías y su abuela, conocida como La Pola, quien atendió durante años un quiosco en las calles San Jacinto y Rodrigo de Triana.

Formado en Patrimonio Histórico, el pregonero ha dedicado más de trece años a divulgar la historia de Sevilla, con una atención especial a las transformaciones de Triana, sus calles, sus vecinos y sus antiguos corrales. Su trayectoria incluye la creación de Ispavilia, así como numerosos artículos, conferencias, documentales y colaboraciones en radio y televisión.

La apertura de la Velá da paso a una programación que se prolongará hasta el domingo 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana. El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de servicios municipales y ha reforzado las actividades culturales y deportivas. Entre las principales novedades se encuentra la ampliación del horario de las terrazas de veladores y la celebración del tradicional concurso de la cucaña en la zapata de la calle Betis.

Con el pregón de Jesús Pozuelo, Triana vuelve a confiar en uno de sus hijos para poner palabras a los sentimientos de varias generaciones. Santa Ana representa el origen; figuras como Emilio Jiménez, el recuerdo agradecido; y el nuevo pregonero, el compromiso de continuar contando la historia del barrio para que su legado nunca se pierda.