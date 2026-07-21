José Antonio Rodríguez remata un año redondo: el pregonero de la Semana Santa será Trianero del Año en la Velá de Santa Ana

Pregonero de la Semana Santa de Sevilla y Trianero del Año. Este ha sido el año del periodista José Antonio Rodríguez que se ha coronado como uno de los trianeros con más relevancia en la ciudad con su pregón y su barrio ha querido devolvérselo en los días señalaitos. La Comisión de la Velá de Santa Ana ha decidido reconocer al periodista, que cierra un año cargado de logros profesionales en los que Triana ha sido protagonista.

Costalero de la Esperanza de Triana, José Antonio es un viejo conocido del mundo cofrade sevillano. Durante años, el periodista participó en varios programas cofrades de las ya extintas Sevilla Televisión y Tele Sevilla. Además, el trianero ha trabajado en el gabinete de comunicación del presidente de la Junta de Andalucía hasta hace solo unos meses y actualmente ejerce de periodista en Canal Sur Televisión.

El 22 de marzo, Domingo de Pasión, José Antonio Rodríguez se enfrentó al Teatro de la Maestranza para anunciar a Sevilla su Semana Santa. Un texto en el que el viejo arrabal era de un protagonista indiscutible. Aunque se bautizó en San Julián y se crio en Gines, Triana siempre ha sido el barrio de Rodríguez, de allí procede su familia materna y de allí son la mayoría de hermandades a las que pertenece.

Ya pregonó la Velá

El periodista salió a hombros del Teatro, como su padre salía a hombros de la Plaza de Toros de la Maestranza. El que fuera pregonero también ha colaborado con Pasión en Sevilla y El Llamador. Rodríguez también ha hecho sus pinitos en el mundo cinematográfico al protagonizar la película Juan de Mesa. Del olvido al Gran Poder y trabajó tras las cámaras en El sueño de los despiertos o El Cristo del Compás.

Aunque fue el de la Semana Santa de Sevilla el Pregón que le encumbró, este trianero por parte de madre es un experto en dar pregones. A sus espaldas carga con una dilatada experiencia. Se estrenó al anunciar la Semana Santa en su colegio Marcelo Spínola de Umbrete y dio los pregones de los Grupos Jóvenes de Triana, de la Esperanza de Triana, la Virgen de la Paz de Ronda o el Pregón de las Glorias de Sevilla en el año 2007.

José Antonio no solo es asiduo a la Semana Santa de Triana, donde, además de la Esperanza de Triana, es hermano de La Estrella y la Pastora de Triana. Además, el reportero es un gran conocedor de la Velá de Santa Ana, sus farolillos, sus casetas y tradiciones. Ya en el año 2017 fue el encargado de pregonar la fiesta en su primer día y su rostro es un habitual en la calle Betis durante estos días.