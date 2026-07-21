Infraestructuras
La Línea 3 Norte del Metro suma una tercera pantalladora junto al Parlamento
La nueva máquina trabajará en el entorno del Parlamento de Andalucía para acelerar la ejecución del tercer tramo, entre San Lázaro y la Ronda Histórica
Las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla reciben el refuerzo de una tercera pantalladora en el entorno del Parlamento de Andalucía. La Consejería de Fomento y Movilidad ha incorporado esta nueva máquina para ejecutar los muros que delimitarán el futuro túnel en el tercer tramo, comprendido entre el cruce de San Lázaro y la Ronda Histórica. Su llegada permitirá intensificar los trabajos durante el verano, con maquinaria pesada desplegada también en la avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera.
El recién nombrado consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha anunciado este martes la incorporación a través de sus redes sociales. "Seguimos avanzando en la Línea 3 Norte", ha señalado el responsable autonómico, que considera que la nueva pantalladora dará "un nuevo impulso" a unas obras que continúan desde Pino Montano hasta las puertas de la Ronda Histórica. Muñoz-Atanet, hasta ahora viceconsejero del área, asumió la cartera de Fomento este mes de julio.
Así, en el tercer tramo trabajan ya tres pantalladoras, una hidrofresa y cuatro pilotadoras. La hidrofresa, operativa desde mayo, se utiliza para construir los muros más profundos y complejos con una tecnología que reduce el ruido y las vibraciones, especialmente importante por la proximidad del Hospital Virgen Macarena. Las pilotadoras preparan las estructuras de contención necesarias antes de las excavaciones y del desvío de grandes conducciones de abastecimiento y saneamiento.
La nueva máquina intervendrá además en la preparación del pozo desde el que se acometerá el túnel en mina situado bajo el aparcamiento SABA. El aumento de la actividad obligará a reordenar temporalmente el tráfico en San Juan de Ribera entre el 24 de julio y el 31 de agosto, aunque la Junta asegura que se mantendrán los accesos a residentes, comercios y al aparcamiento mediante itinerarios alternativos.
La Línea 3 Norte tendrá 7,5 kilómetros y doce estaciones entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. La inversión prevista para la infraestructura y sus sistemas asciende a 1.301 millones de euros.
El Metro de Sevilla sigue inmerso en su gran plan de transformación para ampliar su red hacia el norte, sur, este y oeste. En todas las direcciones. De hecho, las obras de la futura línea 3 ya se extienden desde Pino Montano hasta la Macarena y en los próximos meses llegarán a toda la Ronda Histórica, con parada en Ronda de Capuchinos y María Auxiliadora. Sin embargo, aún quedan cuestiones pendientes de resolver que, pese a haber dado grandes pasos entre finales de 2025 e inicio de 2026, se han topado con la lentitud de los trámites administrativos y podrían desatascarse finalmente entre verano y finales de año.
Ahora será el nuevo consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, el que se encargue de dar un impulso a todos los proyectos que tiene pendiente el Gobierno andaluz con esta infraestructura sevillana, tanto en la línea 2 como en la línea 3.
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