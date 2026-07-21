La Línea 3 Norte del Metro suma una tercera pantalladora junto al Parlamento

Las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla reciben el refuerzo de una tercera pantalladora en el entorno del Parlamento de Andalucía. La Consejería de Fomento y Movilidad ha incorporado esta nueva máquina para ejecutar los muros que delimitarán el futuro túnel en el tercer tramo, comprendido entre el cruce de San Lázaro y la Ronda Histórica. Su llegada permitirá intensificar los trabajos durante el verano, con maquinaria pesada desplegada también en la avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera.

El recién nombrado consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha anunciado este martes la incorporación a través de sus redes sociales. "Seguimos avanzando en la Línea 3 Norte", ha señalado el responsable autonómico, que considera que la nueva pantalladora dará "un nuevo impulso" a unas obras que continúan desde Pino Montano hasta las puertas de la Ronda Histórica. Muñoz-Atanet, hasta ahora viceconsejero del área, asumió la cartera de Fomento este mes de julio.

Así, en el tercer tramo trabajan ya tres pantalladoras, una hidrofresa y cuatro pilotadoras. La hidrofresa, operativa desde mayo, se utiliza para construir los muros más profundos y complejos con una tecnología que reduce el ruido y las vibraciones, especialmente importante por la proximidad del Hospital Virgen Macarena. Las pilotadoras preparan las estructuras de contención necesarias antes de las excavaciones y del desvío de grandes conducciones de abastecimiento y saneamiento.

La nueva máquina intervendrá además en la preparación del pozo desde el que se acometerá el túnel en mina situado bajo el aparcamiento SABA. El aumento de la actividad obligará a reordenar temporalmente el tráfico en San Juan de Ribera entre el 24 de julio y el 31 de agosto, aunque la Junta asegura que se mantendrán los accesos a residentes, comercios y al aparcamiento mediante itinerarios alternativos.

La Línea 3 Norte tendrá 7,5 kilómetros y doce estaciones entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. La inversión prevista para la infraestructura y sus sistemas asciende a 1.301 millones de euros.

El Metro de Sevilla sigue inmerso en su gran plan de transformación para ampliar su red hacia el norte, sur, este y oeste. En todas las direcciones. De hecho, las obras de la futura línea 3 ya se extienden desde Pino Montano hasta la Macarena y en los próximos meses llegarán a toda la Ronda Histórica, con parada en Ronda de Capuchinos y María Auxiliadora. Sin embargo, aún quedan cuestiones pendientes de resolver que, pese a haber dado grandes pasos entre finales de 2025 e inicio de 2026, se han topado con la lentitud de los trámites administrativos y podrían desatascarse finalmente entre verano y finales de año.

Ahora será el nuevo consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, el que se encargue de dar un impulso a todos los proyectos que tiene pendiente el Gobierno andaluz con esta infraestructura sevillana, tanto en la línea 2 como en la línea 3.