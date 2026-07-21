Cuándo llegará a las tiendas de Sevilla la camiseta de España con las dos estrellas: fechas, precio y dónde comprarla
Adidas prevé lanzar la camiseta con la segunda estrella el 4 de agosto, aunque las tiendas físicas de Sevilla podrían recibirla un día antes
La segunda estrella de campeona del mundo ya es una realidad y numerosos aficionados quieren lucirla cuanto antes. La camiseta de la selección española (con una estrella) se encontraba agotada en muchos establecimientos durante el Mundial y, después de la conquista del título, todas las miradas están puestas ahora en la nueva equipación que incorporará las dos estrellas sobre el escudo.
Adidas, que lleva 35 años vistiendo a la Selección, ha acompañado al combinado nacional en sus principales éxitos de las últimas décadas. La compañía alemana diseñó la histórica camiseta utilizada en el Mundial de Sudáfrica 2010, así como las equipaciones de las Eurocopas de 2008, 2012 y 2024. También es responsable de la elegante camiseta de color crema utilizada durante el Mundial de 2026, que ha registrado una elevada demanda.
Una de las grandes preguntas entre los seguidores es cuándo podrá comprarse la nueva camiseta en las tiendas de Sevilla. Según ha anunciado Adidas, patrocinador oficial de la selección española, la equipación con la segunda estrella saldrá oficialmente a la venta el próximo martes 4 de agosto.
Las primeras unidades podrían llegar el 3 de agosto
En la tienda Adidas de la calle Tetuán, en Sevilla, la previsión inicial era recibir las nuevas camisetas a lo largo de esta semana. Sin embargo, la distribución se ha retrasado y las primeras unidades podrían llegar el día 3 de agosto.
«Llega el 3 de agosto y no estamos haciendo reservas de momento», explican desde el establecimiento de la calle Tetuán.
La elevada expectación podría provocar que las primeras unidades se agoten rápidamente, especialmente en las tallas más demandadas y en la versión denominada ‘Authentic’, idéntica a la utilizada por los futbolistas durante los partidos.
Cuánto costará la camiseta de España con dos estrellas
A falta de que Adidas confirme oficialmente todos los precios, se estima que la versión estándar de la nueva camiseta de España ronde los 100 euros.
El modelo ‘Authentic’, confeccionado con el tejido técnico empleado en las equipaciones de los jugadores, podría costar alrededor de 150 euros. Por su parte, la camiseta de manga larga podría superar esa cifra y alcanzar aproximadamente los 160 euros en los puntos de venta oficiales.
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