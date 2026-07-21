Vox propone declarar hijo adoptivo de Sevilla a Luis de la Fuente: "Ha dejado huella en la ciudad"

Una Eurocopa, una Liga de Naciones y, justo el pasado domingo, el Mundial. Este es el brillantísimo currículum que tiene Luis de la Fuente en su etapa al frente de la selección española masculina de fútbol, desde que accediera al cargo en 2022. Ahora, tras cosechar todos estos éxitos deportivos, el grupo local de Vox ha propuesto concederle un reconocimiento a la altura de su figura: ser hijo adoptivo de Sevilla.

"Luis de la Fuente no solo dejó huella en la ciudad durante su etapa como futbolista del Sevilla FC y posteriormente como entrenador de la cantera del club, sino que ha mantenido a lo largo de los años un vínculo permanente con Sevilla que trasciende lo deportivo", justifican desde este partido. "Su conocida devoción por el Santísimo Cristo de la Expiración -el Cachorro-, y su profundo respeto por la Semana Santa sevillana reflejan un compromiso sincero con unas tradiciones que forman parte del alma de nuestra ciudad".

Luis de la Fuente en la celebración del Mundial en Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para Vox, el técnico riojano "representa valores como el esfuerzo, el sacrificio, el amor a España y el respeto a las tradiciones que han forjado nuestra identidad como nación". "El reciente éxito deportivo de la selección española, bajo su dirección, constituye un motivo adicional para rendir homenaje a una figura que nunca ha ocultado el papel que Sevilla ha desempeñado en su vida personal y profesional".

Por todo ello, el grupo local de esta formación ha remitido una carta este martes al alcalde, José Luis Sanz, "solicitándole que el Ayuntamiento de Sevilla otorgue a Luis de la Fuente el título de Hijo Adoptivo de la ciudad". "Un reconocimiento plenamente merecido para quien ha hecho de Sevilla una parte esencial de su vida", recalcan desde este partido.