Nueva vida para el Pabellón de Chile de La Cartuja: la multinacional CAAE impulsará la producción ecológica desde Sevilla Tech Park

La Cartuja Sevilla Tech Park tendrá nuevos inquilinos próximamente. El Pabellón de Chile tendrá una nueva vida después de que lo haya comprado la certificadora internacional agroalimentaria CAAE, una empresa de producción ecológica cuya dueña es Ecovalia, una asociación sin ánimo de lucro. Todo para contribuir "al posicionamiento de Andalucía como referente europeo en innovación sostenible".

CAAE nació en 1991 y desde entonces se ha convertido en una empresa líder en certificación agroalimentaria. La compañía, que defiende la importancia de tener un mundo más ecológico y sostenible, impulsa la producción ecología nacional, pero también en otros puntos del globo. Así, su crecimiento que suma más de 20.000 productores y consumidores le ha llevado a Perú, México o Ecuador.

La elección de sede no es baladí. El inmueble fue diseñado por los arquitectos Germán del Sol y José Cruz, que posteriormente ganaron el Premio Nacional de Arquitectura, para la Exposición Universal de 1992, donde un iceberg de la Antártica chilena era su principal atractivo. El pabellón, construido en láminas de madera y con un techo armado con placas de cobre, tiene una superficie construida de 1.659 metros cuadrados.

En busca de "la sostenibilidad y la competitividad empresarial"

"Los valores son madera y cobre", explica Álvaro Barrera, presidente de CAAE que defiende que siempre trabajan por "la tierra, la biodiversidad y la fertilidad". Así, reitera en que coinciden con el arquitecto y quiere "respetar su filosofía". Su equipo de arquitectura está liderado por Cinta Román de la Corte, arquitecta y ganadera ecológica, y trabajan con "un diseño adaptado a las necesidades de la entidad respetando a José Cruz".

Sevilla TechPark sostiene que la llegada de CAAE refuerza su papel "como ecosistema de innovación orientado a la sostenibilidad y la competitividad empresarial". Además, defienden que la "combinación de tecnología, conocimiento científico y certificación internacional permite acelerar la llegada al mercado de soluciones avanzadas en agroalimentación, bioeconomía, digitalización y transición ecológica".

Los nuevos propietarios vacían el Pabellón de Chile. / M. G.

La naturaleza crece alrededor del edificio. El inmueble había permanecido abandonado desde que, en 2020, la constructora Detea pidiera su liquidación. La compañía quebró en 2020 tras no ser capaz de hacer frente a sus acreedores, una situación que se sumó a los efectos que tuvo la pandemia sobre multitud de empresas. Los nuevos inquilinos ya trabajan en el desalojo del pabellón para su llegada.

Trabajo con más de 35 países

Pese a que trabajan con países de todo el mundo, Barrera defiende que su empresa cree en Andalucía y por eso se ha quedado aquí. El objetivo, como sostiene el presidente de CAAE es trasladarse a esta nueva sede entre finales del año 2027 y principios de 2028. "No tenemos prisa", señala. La nueva sede central de la entidad contará con una sala expositiva, un anfiteatro y una sala de conferencias.

Hasta ahora, la empresa, que trabaja con más de 35 países de todo el mundo, tiene su sede central en Diego Martínez Barrios. Allí trabajan sus 200 empleados, sin embargo, el espacio no les es suficiente. La dimensión y el volumen de trabajo que manejan provoca que tengan que alquilar salas de reuniones o de conferencias para atender a sus socios. "Era la necesidad de responder a una demanda", insiste.

Barrera explica que "la producción ecológica es donde más investigación hay". Actualmente, CAAE desarrolla 15 proyectos Horizonte Europa vinculados con el suelo, la energía o la dinámica de agua. "Tecnológicamente, estamos en el top", defiende el presidente de la compañía. Así, su objetivo con la mudanza a La Cartuja, que siempre se lo ha puesto "muy fácil" es aportar su trabajo y desarrollo al parque tecnológico.