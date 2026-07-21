Preparan su boda en Sevilla y acaban pagando la reserva a unos estafadores: así destapó la Guardia Civil el fraude
La pareja realizó la transferencia tras recibir instrucciones desde un correo casi idéntico al del espacio de celebraciones, cuyo nombre también fue suplantado
La CiberComandancia de la Guardia Civil investiga un fraude del tipo Business Email Compromise (BEC), así como un presunto delito de falsedad documental, en el que resultaron perjudicados tanto una pareja que iba a contraer matrimonio como la empresa titular de un espacio de celebraciones en Sevilla, cuya identidad fue suplantada por los ciberdelincuentes para ejecutar la estafa.
Una boda en Sevilla, el punto de partida del fraude
La investigación se inició tras las denuncias presentadas de forma telemática en la Sede Electrónica de la Guardia Civil tanto por la pareja perjudicada, con domicilios en Sevilla y Salamanca, como por la empresa cuya identidad había sido suplantada durante el fraude.
Meses antes, la pareja había contactado con el establecimiento para organizar la celebración de su boda. Tras intercambiar diversos correos electrónicos y mantener conversaciones mediante una aplicación de mensajería instantánea, la empresa confirmó la disponibilidad de la fecha y remitió la documentación necesaria para formalizar la reserva, incluyendo el contrato y las instrucciones para realizar el pago de la señal en su cuenta bancaria.
Con carácter previo a la contratación, los futuros contrayentes acudieron al establecimiento para visitar las instalaciones donde iba a celebrarse su boda y concretar distintos aspectos del evento. Esta circunstancia reforzó su confianza en que las comunicaciones que mantenían eran legítimas.
Un correo casi idéntico para desviar el dinero
Sin que ninguna de las partes tuviera conocimiento de ello, los ciberdelincuentes interfirieron en las comunicaciones electrónicas entre la pareja y la empresa. Para ello, utilizaron una dirección de correo electrónico con un dominio prácticamente idéntico al del establecimiento, desde la que remitieron nuevas instrucciones de pago sustituyendo la cuenta bancaria legítima por otra controlada por los autores.
Convencidos de que continuaban comunicándose con el establecimiento, los perjudicados realizaron la transferencia correspondiente a la reserva a la cuenta facilitada por los delincuentes. Asimismo, remitieron la documentación necesaria para formalizar la contratación, entre ella copias de sus documentos nacionales de identidad, el contrato firmado y el justificante de la transferencia.
El engaño salió a la luz días después
La estafa fue descubierta días después, cuando el representante del establecimiento, al comprobar que no había recibido el ingreso, contactó con la pareja a través de un canal distinto al empleado hasta ese momento. Fue entonces cuando ambas partes comprobaron que habían sido víctimas de una sofisticada suplantación de identidad y que la transferencia se había efectuado a una cuenta bancaria ajena a la empresa.
Conversaciones paralelas para engañar a las dos partes
Las primeras actuaciones permitieron reconstruir el intercambio de comunicaciones mantenido entre las víctimas y determinar que los autores habían conseguido mantener conversaciones paralelas con la pareja y con la empresa, suplantando la identidad de cada una de ellas frente a la otra para controlar el proceso de contratación y consumar el fraude.
Los agentes especializados del Equipo @ de la CiberComandancia analizaron las evidencias digitales aportadas por ambos denunciantes, examinaron la trazabilidad de las comunicaciones electrónicas y realizaron un seguimiento del recorrido del dinero transferido. Paralelamente, analizaron la cuenta bancaria receptora y contrastaron la información obtenida con investigaciones de hechos de características similares, logrando identificar plenamente al beneficiario del fraude.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Dos Hermanas (Sevilla).
Denuncias telemáticas disponibles las 24 horas
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o de objetos de su interior y pérdida o localización de documentación.
- Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
- Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios
- Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz
- Las cuentas pendientes del nuevo consejero de Fomento con el Metro de Sevilla: la línea 3 espera más obras y la 2 ansía su futuro trayecto
- El avance de la línea 3 del Metro impulsa los precios en Pino Montano: los pisos se disparan un 30% en un año
- MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla
- Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo
- Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje