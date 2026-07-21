Estas son las películas del Cine de Verano de la Diputación para las dos últimas semanas de julio: cartelera, horarios y precios

La Diputación de Sevilla seguirá a convertiendo su sede en uno de los espacios culturales de referencia de la época veraniega con la nueva edición del Cine de Verano en el Patio 2026, un ciclo que está ofreciendo un total de 70 títulos durante todo el periodo estival.

En cuanto a los valores y temáticas de la programación de esta edición del 2026, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, dijo en la presentación del ciclo que “el Cine de Verano en el Patio destaca por su compromiso social, plasmado, sobre todo, en las temáticas que nos encontraremos en la cartelera: temática LGTBIQ+, defensa de los Derechos Humanos, denuncia de la lacra de la violencia de género, la pederastia o la lucha contra la xenofobia son algunos de los ejemplos”.

Los Tigres, la película con la que se inauguró la primera semana del Cine de Verano en el Patio de Diputación, la trama se centraba en Antonio y Estrella, dos hermanos vinculados al mundo submarino; él trabaja como buzo en el puerto, cerca de una petroquímica de Huelva, mientras ella estudia el entorno subacuático y lo acompaña en cada inmersión. Ante una asfixiante precariedad económica, Antonio encuentra una peligrosa salida: apoderarse de un alijo de cocaína oculto en el casco de un petrolero.

Fernández aseguraba en el acto que “prueba del éxito de este evento son las más de 22.000 espectadores que el año pasado acudieron a nuestro patio para disfrutar del buen cine y de una noche veraniega al aire libre en pleno centro de Sevilla”.

Entradas a 5 euros y programación de lunes a domingo

Uno de los grandes atractivos de este ciclo, referente en la agenda cultural de Sevilla, es su precio asequible, 5 euros la entrada, así como la variedad de su propuesta. A lo largo de la semana se sucederán producciones españolas (principalmente los lunes), versiones originales subtituladas (reservadas para los domingos), clásicos de la historia del cine y estrenos recientes, combinados estratégicamente para satisfacer todas las preferencias.

Martes 21 de julio : Michael, de Antoine Fuqua

: Michael, de Antoine Fuqua Miércoles 22 de julio : Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa

: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa Jueves 23 de julio : Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki

: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki Viernes 24 de julio : Bugonia, de Yorgos Lanthimos

: Bugonia, de Yorgos Lanthimos Sábado 25 de julio : Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki

: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki Domingo 26 de julio : La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania V.O.S.E.

: La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania Lunes 27 de julio : Romería, de Carla Simón

: Romería, de Carla Simón Martes 28 de julio : Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh

: Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh Miércoles 29 de julio : Lapönia, de David Serrano

: Lapönia, de David Serrano Jueves 30 de julio : Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller

: Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller Viernes 31 de julio: La Grazia, de Paolo Sorrentino

Con esta nueva edición que ya está en marcha, el Cine de Verano en el Patio refuerza su papel como una de las citas culturales más esperadas de la temporada estival en la ciudad de Sevilla, ofreciendo cine al aire libre en un enclave emblemático y con una programación amplia que acompañará las noches de verano hasta comienzos de septiembre.