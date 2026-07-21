Más de 3.000 coches cada hora de vuelta a Sevilla: el tráfico en la AP-4 aumentó un 7% el día de la final del Mundial

Más de 3.000 vehículos cada hora de vuelta a Sevilla. Este fue el dato de tráfico que registró la AP-4 el pasado domingo, coincidiendo con la final del Mundial de fútbol. En total, el tránsito de motos, coches, furgonetas y camiones por esta vía aumentó un 7% respecto al fin de semana anterior, según cifras facilitadas este martes por la Subdelegación del Gobierno.

"Los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT) indican que el pasado 19 de julio entre las 10:00 y las 18:00 se produjeron en la AP-4 un total de 24.326 movimientos de retorno a la capital andaluza", informan fuentes oficiales. "Comparando los desplazamientos respecto al fin de semana previo, el del 12 de julio, el dato supone para el mismo periodo un incremento de desplazamientos de más de 1.650 de vehículos".

La media de tránsito de vehículos que marcharon a Sevilla capital "superó los 3.000 cada hora", tal como apuntan desde esta institución. Asimismo, el pico de máxima intensidad durante el domingo de la final del Mundial "se alcanzó entre las 11:00 y las 12:00 con 3.407 vehículos", tal como señalan desde la Subdelegación.

Según la DGT, "el comportamiento de los desplazamientos se ajustó a lo esperado, con adelanto del retorno en la jornada de mañana y primera hora de la tarde". Esto hizo que sobre las 16:30 se acumularan hasta "26 kilómetros de retenciones" en la AP-4, principal conexión entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Antes de la jornada, el propio subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, pidió a los ciudadanos "planificar el regreso a casa". Ya durante el fin de semana en el que España jugó contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2024, se registró una gran afluencia entre las 16:00 y las 19:00, por lo que Toscano hizo un llamamiento para regresar "con respeto a las normas de circulación". "Lo importante es que podamos disfrutar de un partido histórico".