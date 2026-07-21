Sevilla
Triana celebra la Velá de Santa Ana: de los conciertos en el Altozano a la cucaña en el Guadalquivir
La fiesta más antigua de Sevilla se celebra del 21 al 26 de julio con música en el Altozano, casetas en la calle Betis y fuegos artificiales sobre el Guadalquivir
Triana ya cuenta las horas para sus días señalaítos. La calle Betis está preparada para vivir otra Velá de Santa Ana con las casetas listas, el barrio engalanado y el Altozano convertido en el gran escenario de la fiesta. A orillas del Guadalquivir, todo aguarda también el regreso de la cucaña, una de las imágenes más reconocibles de esta celebración. La Velá de Santa Ana arranca este martes 21 de julio y se prolongará hasta el domingo 26, con música, tradición y vida en la calle en una cita que forma parte de la memoria sentimental de Sevilla.
La fiesta arrancará este martes 21 de julio con el tradicional pregón, que este año pronunciará el historiador y divulgador Jesús Pozuelo. No se trata de una cita cualquiera: la Velá de Santa Ana está considerada la fiesta más antigua de Sevilla, con unos orígenes que se remontan al siglo XIII, en tiempos de Alfonso X el Sabio. En esta edición, además, el cartel oficial lleva la firma de María Tapia, la artista que ya realizó el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla en 2022.
Estos son los conciertos en la Velá de Santa Ana 2026
Como cada año, no faltarán las tradiciones que dan identidad a la Velá. La cucaña volverá cada tarde al río Guadalquivir, mientras que por las noches el Altozano se convertirá en el gran escenario musical de la fiesta. La programación contará con nombres destacados como Luitingo, acompañado por El Charro de Triana, el miércoles 22; Cantores de Híspalis, que celebrarán sus 50 años de trayectoria, el jueves 23; y una gran noche flamenca en homenaje al Nano de Jerez el viernes 24, con artistas como Montse Cortés, La Tana, José Acedo, El Perla, Antonio Pollito, José Méndez y Manuel Junquera.
El sábado 25 será el turno de Las Nietas de Santa Ana, un espectáculo dedicado al talento femenino del barrio con Silvia Pantoja, Rocío Díaz, La Flaka y Pilar Astola. La Velá se despedirá el domingo 26 de julio con la tradicional Gala de los Trianeros, el espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir y el concierto final de Los Alpresa. Una semana de música, tradición, deporte y vida en la calle que volverá a colocar a Triana en el centro del verano sevillano.
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