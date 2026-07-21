Así era la Velá de Santa Ana: la fiesta del viejo arrabal en la mirada de los maestros de la fotografía de Sevilla

En el arrabal sevillano de Triana, la Velá de Santiago y Santa Ana brilla cada julio como emblema del verano, una fiesta populosa y popular donde la identidad trianera se desborda. A lo largo del tiempo, los mejores fotógrafos de su época han captado qué hace especial y única esta fiesta que se desarrolla a la vera del río Grande, unas imágenes que han sido objeto hace unos años de la exposición desVELANdo Triana, comisariada por José Lucas Chaves, cuyos fondos se pueden consultar en la página digital de la Fototeca Municipal.

Estos archivos fotográficos, recopilados ex profeso para la exposición que promovió el Ayuntamiento de Sevilla, ofrecen la reconstrucción costumbrista y estética de una fiesta popular de hondas raíces históricas, circunscrita en esta selección de imágenes entre los años 1900 y 1975.

Lo que comenzó como una romería nocturna en el siglo XIII, con vecinos velando a la Virgen, se transformó en una celebración pagana y festiva. Las imágenes de estos maestros de la época, como Serrano, Sánchez del Pando, Gelán, Serafín, Cubiles, entre otros, muestran cómo las puertas de las casas se convertían en escenarios de cante y baile, mientras el Guadalquivir acogía la tradicional cucaña, introducida en 1910, donde los jóvenes más avezados caminaban por palo engrasado en busca de su premio.

Estas instantáneas reflejan la evolución de la Velá: desde los puestos de avellanas verdes y las casetas de la calle Betis hasta los tablaos del Altozano, donde el flamenco se sentía a través de los concursos para aficionados. A pesar de altibajos, como su declive tras la Exposición Iberoamericana de 1929 o su ausencia durante la Guerra Civil, la Velá resurgió en 1944 gracias a figuras como Aurelio Murillo. Hoy, con 28 casetas, conciertos de artistas como Luitingo, acompañado por El Charro de Triana, el miércoles 22; Cantores de Híspalis, que celebrarán sus 50 años de trayectoria, el jueves 23; y una gran noche flamenca en homenaje al Nano de Jerez el viernes 24, con artistas como Montse Cortés, La Tana, José Acedo, El Perla, Antonio Pollito, José Méndez y Manuel Junquera. y la cucaña sobre el río, sigue siendo un símbolo de la Triana más auténtica.