La Zona Franca de Sevilla refuerza su papel como enclave estratégico para la industria de defensa en el Reino Unido
El recinto empresarial se presenta en Londres como un enclave estratégico para la industria de defensa, destacando su sector metalúrgico y capacidad de fabricación avanzada
La Zona Franca de Sevilla ha reforzado su proyección internacional al presentarse como un enclave estratégico para la industria de defensa, poniendo en valor la fortaleza de su tejido industrial y, especialmente, de su sector metalúrgico, durante la presentación del Hub Defensa Andalucía celebrada en la Embajada de España en Reino Unido, en Londres, dentro del Farnborough International Airshow 2026.
Según ha detallado el recinto empresarial en una nota de prensa, en la actualidad, siete de las 16 empresas implantadas en el recinto pertenecen a este sector y destacan por su capacidad de fabricación avanzada y su orientación al doble uso (dual-use), factores que convierten a la Zona Franca de Sevilla en un entorno "idóneo para el impulso de capacidades industriales vinculadas a la defensa".
Impulso a la cooperación internacional
Durante el acto, que ha reunido a más de un centenar de representantes de empresas, instituciones y organizaciones de los sectores de defensa y aeroespacial de España y Reino Unido, consolidándose como un espacio para impulsar la cooperación empresarial y la proyección internacional del ecosistema industrial andaluz.
La cita, en cuya organización ha colaborado la Zona Franca de Sevilla, ha sido promovido por el Hub Defensa Andalucía, iniciativa impulsada por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) en colaboración con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), y ha contado con el respaldo de Prodetur, de la Diputación de Sevilla, como partner institucional.
Proyección del sector andaluz de defensa
Asimismo, la presentación ha servido para "reforzar la proyección internacional del ecosistema industrial andaluz vinculado a la defensa y el sector aeroespacial" y para "estrechar" la colaboración entre empresas e instituciones de España y Reino Unido.
La participación en esta iniciativa refuerza el compromiso de la Zona Franca de Sevilla con la internacionalización de las empresas instaladas en el recinto y con la promoción de un ecosistema industrial competitivo, innovador y preparado para responder a las necesidades de sectores estratégicos como el de la defensa y el aeroespacial, contribuyendo además a posicionar a Sevilla y Andalucía como referentes en el desarrollo de una industria de alto valor añadido.
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