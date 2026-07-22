El alcalde de Las Cabezas, sobre el tercer carril de la AP-4: "Esperamos que se haga bien, estamos ya cansados"

No falla: cada fin de semana de verano, Semana Santa o Navidad hay atasco en la AP-4. Solo el pasado domingo, coincidiendo con la final del Mundial, se contabilizaron 24.326 vehículos de vuelta a Sevilla entre las 10:00 y las 18:00, dejando retenciones de hasta 26 kilómetros. Un problema de tráfico que, de tan habitual, ha creado un clima de hartazgo en municipios como Las Cabezas de San Juan, donde los vecinos "están ya cansados".

"Esta situación cansa mucho, sobre todo en el momento en que afecta a tu vida diaria: cuando vas a trabajar, a hacer alguna gestión en la capital o a otro municipio cercano", explica el alcalde de esta localidad, José Solano. "Durante muchos años aguantamos el peaje, y ahora desde la liberalización soportamos estos atascos en las puertas de nuestras casas", afirma este regidor de Izquierda Unida.

Para atajar esta problemática, el Gobierno de España aprobó el pasado lunes provisionalmente "el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4". Así, se plantea levantar un tramo de 34,4 kilómetros en ambos sentidos, "entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471".

El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas "asciende a 246,8 millones de euros (IVA incluido)", según han detallado desde el Ministerio de Transporte. Una importante inversión con la que se pretende "mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial", tal como destacan desde el departamento liderado por Óscar Puente.

Proyecto del tercer carril en la AP-4, entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan. / MINISTERIO DE TRANSPORTE

"Esperamos que el proyecto se haga bien"

En el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan están "contentos" con el avance que supone este proyecto, pero esperan que "se haga bien". "Deseamos que cuando salga el informe técnico no nos quedemos con una sensación agridulce. Principalmente, porque pedimos ese enlace que una el norte de nuestro municipio con la autovía", señala José Solano a El Correo de Andalucía. "No tendría sentido meterse en una obra millonaria y dejar esta conexión atrás".

"Este enlace nos beneficiaría tanto a nivel económico como social", asegura este alcalde. "El cerro del Fantasma es la entrada a la marisma de la comarca, así que supondría un avance para las infraestructuras de esta zona y nos eliminaría el tráfico pesado de la agroindustria alrededor de Las Cabezas", precisa Solano. "Además, salir más al norte facilitaría el tránsito a los vecinos que van a Sevilla, sin que se tengan que ver atascados".

Asimismo, el regidor cabeceño también pide que la Junta de Andalucía haga un desdoble en la A-471: "Ese futuro tercer carril de la AP-4 acabará en Las Cabezas, y los que vayan a la costa noroeste de Cádiz -Rota, Chipiona o Sanlúcar de Barrameda- pasarán de circular por tres carriles a uno solo". "En ese caso podríamos ver aquí la parte más estrecha de un embudo que provocaría enormes atascos". Un problema que, en este municipio sevillano, conocen bastante bien.