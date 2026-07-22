El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos

La mitad de las viviendas alquiladas en el centro de Sevilla es para turistas. Hay franquicias, tiendas de souvenirs, 315 apartamentos turísticos, decenas de cajas para guardar llaves. Ante este panorama, José Luis Sanz ha planteado este miércoles un plan para devolver el casco histórico y su entorno a los sevillanos: construir algo más de mil VPO de alquiler para ganar así 3.500 nuevos residentes.

"Queremos que cada vez haya más sevillanos que apuesten por vivir en el centro de la ciudad", ha afirmado el alcalde de la capital andaluza. "De ahí que hayamos puesto en marcha un plan en el que de han detectado 21 inmuebles y solares de propiedad municipal, que albergarán 1.029 nuevas viviendas. Serán actuaciones, además, con locales comerciales, aparcamientos y equipamientos públicos".

Estas VPO se levantarán "en edificios públicos vacíos, infrautilizados, o en solares municipales que puedan acoger vivienda protegida para alquiler asequible para residencia habitual", ha aclarado Sanz. Todos ellos "en el centro histórico" de Sevilla y en barrios aledaños, como Triana o San Bernardo. "En algunos casos serán promociones directas de Emvisesa, y en otros, colaboraciones público-privadas", ha señalado el edil popular.

El programa Sevilla Centro Vivo se desarrollará desde 2027 hasta 2031, y contará con una inversión de 300 millones de euros "entre fondos europeos, del Ministerio, la Junta de Andalucía y del presupuesto municipal del año que viene". Asimismo, y con más allá de la construcción de estas promociones, "se bonificará a los propietarios que pasen sus pisos turísticos al alquiler residencial y se concederán ayudas al pequeño comercio de la zona".

Las primeras licitaciones, a finales de 2026

El objetivo es que las primeras licitaciones se publiquen "a finales de 2026", según ha adelantado el propio José Luis Sanz. Y de las 21 promociones que conforman el listado elaborado por Emvisesa, "se dará prioridad" a la de la calle Pajaritos, donde se establecerán 21 VPO de alquiler asequible, y a la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que se habilitarán 40 nuevas residencias (con aparcamientos incluidos).

Estas viviendas protegidas, una vez construidas, pasarán a formar parte de la bolsa de Emvisesa, y seguirán la normativa habitual de sorteo y reparto de VPO de esta empresa municipal. "Con Sevilla Centro Vivo prentedemos que tanto el casco histórico como su entorno más cercano sea fundamentalmente para vivir", ha concluido Sanz antes durante la rueda de prensa.