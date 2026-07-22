Alfonso Maceda, hostelero de Sevilla, sobre impedir fumar en las terrazas: "O prohíbes el tabaco o es una medida populista"
El presidente de la patronal hispalense cree que de llevarse a término provocará pérdidas en el sector y molestará a los vecinos por la dispersión de los fumadores
La prohibición de fumar en las terrazas de los bares incluida en el proyecto de ley de medidas sanitarias antitabaco aprobado por el Gobierno no ha gustado a los hosteleros. La patronal española ha recordado que esto tendría una "eficacia muy limitada" porque los fumadores se desplazarían a otros lugares de encuentro. En este sentido, Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la provincia, ha recordado que esto no hará que la gente deje de fumar y solo provocará que "se moleste a los vecinos".
Maceda recuerda que "el único país que ha prohibido esto ha sido Suecia". "Comparar el turismo y la hostelería con la de España con la de Suecia me parece algo que no tiene comparación; es algo que no va a hacer que la gente de fumar", señala. Explica que solo se desplazará al fumador de la terraza, lo hará que se coloque unos metros apartados y que, por lo tanto, "la gente va a ensuciar el portal de la casa de los vecinos, la esquina que está al lado...".
En definitiva, cree que la medida se basa en "incomodar al fumador molestando más a los vecinos o al que le toque aguantarlo. Yo vivo al lado de un estanco y estamos harto de ver colillas", ejemplifica. Maceda cree que "no es una medida interesante y a nivel hostelería puede perjudicar, porque la gente quiere o tiene ese placer de fumar consumiendo en la terraza. Entiendo que o somos más valientes y prohibimos el tabaco o son medidas populistas".
El problema de prohibir el tabaco, piensa Maceda, es que "deja muchos impuestos al Estado". El presidente de los hosteleros de Sevilla afirma que "habrá pérdidas, sin duda", si esta medida se acaba llevando a término. Además, junto con la patronal española podrían llevar a cabo alguna propuesta.
la norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con la finalidad de ganar espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco. Tras un primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2025, este martes ha vuelto al Consejo para su impulso definitivo, y tras el verano será debatida en el Congreso.
Lo que modifica la norma
La norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con la finalidad de ganar espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco. Tras un primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2025, este martes volvió al Consejo para su impulso definitivo, y tras el verano será debatida en el Congreso.
La patronal sevillana no ha sido la única que ha elevado la voz. El presidente de los hosteleros españoles, José Luis Álvarez Almeida, ha recordado que "somos un país turistico y será como pegarse un tiro en el pie".
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