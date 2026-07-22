Un concejal de La Rinconada denuncia homofobia y amenazas tras publicar una foto con su marido y sus hijos: "Insultan a una familia que se quiere por encima de todo"

"Llevo 48 horas recibiendo insultos y amenazas, tanto en público como en privado. Nunca imaginé que una fotografía con mi marido y mis hijos pudiera despertar tanto odio y tanta intolerancia. Me entristece profundamente". Esta es la denuncia pública que ha realizado Rafael Reyes Soriano, concejal socialista del Ayuntamiento de La Rinconada tras subir a Instagram una imagen familiar en la que aparece junto a sus dos hijos y besando a su marido.

La publicación la subió hace dos días con el texto: "Qué bonito esto que hemos creado. Nuestro triunfo. El de los 4". Desde entonces, se le han echado encima muchos perfiles, "la inmensa mayoría falsaso". "Personas que nos rodean y que no se atreven a dar la cara mientras insultan la felicidad de una familia unida, que se quiere por encima de todo".

A través de su mismo perfil, Reyes Soriano ha denunciado que "la imagen de mis hijos, protegida y preservando siempre su anonimato, está muy por encima de cualquier ideología, de cualquier extremo y de cualquier intento de polarización. Eso es, precisamente, lo que más duele e hiere: que alguien pueda llegar a atribuirle un propósito partidista. No lo tiene. Es, simplemente, una fotografía que quise compartir con mi gente".

El edil ha recibido también muchísimos mensajes de cariño, entre ellos el de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla: "Siempre respaldo y apoyo a la gente de mi equipo contra viento y marea porque son muy trabajadores, decentes y buenas personas, pero si además atacan a uno de los míos por su condición sexual con mensajes de odio e insultos personales, mi defensa se vuelve más contundente si cabe. Todo mi cariño y apoyo incondicional. Aquí nos tienes, querido Rafa. Eres muy grande y te queremos mucho".

Reyes Soriano ha destacado que "por encima de quienes insultan, amenazan o desean el mal, están los mensajes de cariño, el abrazo de mis amigos y el apoyo incondicional de mi familia". Además, no piensa dar un paso atrás: "Muchos de vosotros, desde el afecto, me habéis pedido que elimine la publicación. No lo voy a hacer. Borrarla sería aceptar que hay algo malo en ella. Y no lo hay. Seguiré respondiendo al odio con serenidad, y a los insultos, con una sonrisa".