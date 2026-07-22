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'Todo por contar': el periodismo que empieza en las aulas vuelve a 'El Correo de Andalucía' como escaparate y cantera

El decano de la prensa sevillana abre por segundo año sus páginas a los mejores reportajes y entrevistas escritos por los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Sevilla

Cuarta edición de la gala Todo por contar

Cuarta edición de la gala Todo por contar / Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

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Patricia Godino

Patricia Godino

SEVILLA

El periodismo empieza muchas veces antes de llegar a una redacción. Empieza en un aula, en una libreta, en una conversación que despierta una pregunta y en la decisión de salir a buscar una historia. Con esa convicción, El Correo de Andalucía abre por segundo año consecutivo sus páginas a Todo por contar, la iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla que reconoce los mejores trabajos periodísticos elaborados por sus estudiantes.

A partir de ahora, este periódico publicará los reportajes premiados en la cuarta edición de una gala que se ha consolidado como una celebración del oficio y, sobre todo, como una oportunidad para que los futuros periodistas den el salto del aula al medio. Los trabajos han sido realizados por alumnado del Grado en Periodismo y del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual dentro de la asignatura Redacción Periodística, coordinada por el profesor Isaac López Redondo.

Este año se han presentado medio centenar de textos, publicados previamente por sus autores en el blog todoxcontar. De todos ellos saldrán la mejor entrevista y el mejor reportaje, que tendrán continuidad en las páginas de El Correo de Andalucía. Sus autores participarán además en uno de los programas de la Cadena SER. La edición incorpora como novedad un premio del público, elegido a través de las redes sociales.

Pero más allá de los galardones, Todo por contar reivindica una forma de entender el periodismo. La que obliga a mirar donde otros no miran, a encontrar las preguntas adecuadas, a escuchar antes de escribir y a contar con rigor, sensibilidad y honestidad. Es también una defensa del reporterismo, del contacto directo con las fuentes y de ese aprendizaje que surge cuando el estudiante sale del del aula y empieza a dar esos primeros pasos en aquello tan antiguo de "Andar y contar", que escribió Manuel Chaves Nogales.

Este periódico, el decano de la prensa sevillana, vuelve a sumarse a este proyecto con la voluntad de servir de escaparate y de cantera. A lo largo de su historia, este periódico ha sido casa de muchos periodistas que dieron aquí sus primeros pasos, y quiere seguir ofreciendo espacio a quienes empiezan a descubrir la responsabilidad y el privilegio de contar lo que sucede.

La selección de los trabajos corresponde a un jurado integrado por representantes de la Facultad de Comunicación, la Asociación de la Prensa de Sevilla, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Edere Comunicación, Héroes de Papel, El Correo de Andalucía, Cadena SER Andalucía y el profesorado de la asignatura.

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Comienza así a lo largo de las próximas semanas una nueva entrega de Todo por contar. Una ventana para leer a quienes todavía están formándose, pero ya han entendido lo esencial: que el periodismo no consiste solo en escribir bien, sino en salir, preguntar, contrastar y volver con una historia que merezca ser contada.

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