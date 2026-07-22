José Luis Aldea, del piano al Cachorro: "Triana ha sido mi hogar, mi escuela de vida y mi fe"

Nacido en Triana en 1971, José Luis Aldea debe su vida a la música, un arte que ejerce profesor de piano en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla. Reconoce que recibir el galardón de Trianero de Honor en esta edición de la Velá "es uno de los mayores honores que puede recibir un trianero". "Lo recibo con enorme gratitud y orgullo como un reconocimiento compartido con mi familia y tantas amigos y gente querida que han caminado junto a mí", dice el actual Hermano Mayor de la Hermandad del Cachorro, que fue reelegido recientemente en el cabildo de elecciones de la corporación, consolidando su mandato al frente de la cofradía del Viernes Santo. Una Hermandad a la que el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que se ha traído para España la segunda Copa del Mundo, está estrechamente vinculado.

Aldea recuerda su infancia en el viejo arrabal en torno al Río Guadalquivir y a la calle Betis en la que vivían sus dos abuelas. Reconoce que Triana forma parte intrínseca de él ya que todos los eventos canónicos de su vida han pasado por el barrio, su bautizo, sus estudios y su matrimonio, "Triana ha sido mi hogar, mi escuela de vida y el lugar donde he crecido personal, familiar y espiritualmente. No me siento más trianero que nadie, pero tampoco menos", señala. Aldea reconoce también los grandes cambios que ha sufrido Triana en estas últimas décadas "siendo de una generación que podíamos jugar a la pelota en la propia calle Betis, lógicamente ha habido muchos cambios que todos podemos observar tanto en su fisonomía, como en su población". No obstante, reconoce que en muchos de los rincones de Triana todavía se respira el aire a barrio, sabiendo mantener una idiosincrasia muy propia y definida.

"Triana ha sido mi hogar, mi escuela de vida y el lugar donde he crecido personal, familiar y espiritualmente. No me siento más trianero que nadie, pero tampoco menos"

Aunque creció cerca de la Esperanza, los derroteros de la vida lo guiaron hasta el final de la calle Castilla. En la antigua capilla del Patrocinio, encontró el camino de la fe junto al Cachorro y su madre. Apenas recuerda el incendio que asoló la sede de su hermandad cuando tenía dos años pero lo que sí recuerda eran los Viernes Santos de corrales de vecinos, de sillas enea en la puerta, de torrijas, de pestiños y de vecinos que tuvieron que irse de las casa bajas del barrio, "eran parte del alma del barrio.

Triana siempre ha sido su gente, y muchas familias tuvieron que marcharse sin querer hacerlo, y aún hoy es muy complicado para muchas personas que les gustaría hacerlo debido al altísimo precio de la vivienda". Aldea reconoce que se emociona cuando ve a un antiguo vecino esperando al Cachorro cada Viernes Santo o que vienen a encontrarse con su origen cada Velá.

El Cachorro durante la Gran Procesión en Roma. / Juan Miguel Salvador

Cuando asumió el cargo de hermano mayor del Cachorro, nunca se imaginaría lo que estaba por llegar. La imagen de su Cristo ha participado en los últimos años en el II Congreso de Piedad Popular y ha realizado una histórica procesión en Roma. Él y su Junta de Gobierno fueron los principales de que algo tan arraigado a Triana visitara el epicentro de la cristiandad; "lo que hemos vivido todos los hermanos, trianeros y sevillanos con la presencia del Cachorro en Roma no puede describirse con palabras. En cierta medida a muchísimos de los que hemos podido vivirlo nos ha cambiado la vida". Reconoce que ha sido algo de lo que aún no es consciente y que a veces cuesta digerir para seguir con su cometido.

José Luis Aldea afronta ahora un segundo mandato al frente de su hermandad y lo hace con plenitud, ganas y fuerza, como características innegociables de todo buen trianero y que le han servido para que su barrio lo reconozca como uno esos vecinos que marcaron el devenir del barrio y que significaron tantas cosas para el arrabal. Un reconocimiento más que merecido y que hace de este barrio algo único en el mundo.