Universidad de Sevilla
La rectora de la Universidad de Sevilla admite un momento económico "complejo" pero rechaza que exista una "situación de alarma"
La rectora reconoce las dificultades económicas de la Hispalense, reivindica la transparencia y asegura que la actividad docente e investigadora continúa con normalidad
La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha decidido salir al paso de la inquietud generada en los últimos meses por la situación económica de la institución. En una carta remitida este miércoles a la comunidad universitaria, reconoce que la Hispalense atraviesa un momento "complejo" y admite la existencia de dificultades, aunque trata de contener la preocupación al asegurar que no existe una situación de alarma.
El mensaje llega después de la aparición de numerosas informaciones y comentarios sobre el estado de las cuentas de la Universidad de Sevilla y cuando el nuevo equipo de gobierno cumple sus primeros meses de mandato. Hace apenas una semanas, el equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla presentó al Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla las cuentas anuales de 2025, que posteriormente fueron aprobadas por el Consejo Social. El ejercicio se cerró con un resultado presupuestario ajustado negativo de 14,8 millones de euros, un desequilibrio que la institución atribuye principalmente al incremento de alrededor del 7% en los gastos de personal, debido a las subidas salariales, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y la evolución de la plantilla. La Universidad también ha advertido de la falta de un plan plurianual de inversiones que permita programar y financiar adecuadamente las necesidades de infraestructuras.
En su misiva, Vargas apela a la transparencia para explicar las medidas adoptadas entre enero y julio de 2026, pero también lanza un mensaje de tranquilidad: la institución continúa desarrollando su actividad docente, investigadora y de servicio a la sociedad.
"No hemos querido ocultar las dificultades, pero tampoco contribuir a generar una alarma que no se corresponde con la realidad", sostiene la rectora. La carta acompaña a un documento más amplio en el que, según explica, se describe la situación económica actual, las decisiones adoptadas para afrontar los retos existentes y las principales actuaciones desarrolladas por su equipo durante este periodo. Entre otras medidas anunciadas, está el recorte presupuestario para garantizar el pago de nóminas, el planteamiento de cobro en edificios patrimoniales o en el futuro museo, la práctica cancelación del programa cultural del Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) o la propuesta da ampliar la ratio en aulas o el cierre de determinados centros por las tarde para ahorrar costes.
El comunicado no incluye cifras concretas ni detalla las medidas económicas
El comunicado no incluye cifras concretas ni detalla las medidas económicas, pero Vargas defiende que la Universidad está tomando las decisiones necesarias para afrontar la situación "con responsabilidad". La rectora considera que una institución pública debe responder ante las dudas con "el máximo ejercicio de transparencia" y ofrecer información rigurosa y completa directamente a las personas que forman parte de ella. "La confianza se construye compartiendo la información, escuchando a la comunidad universitaria y adoptando las decisiones que mejor garanticen el futuro de nuestra institución", señala Vargas.
La rectora ha concluído su misiva agradeciendo el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo del alumnado y de la plantilla de la Hispalense. Además, apela a la "responsabilidad, unidad y trabajo compartido" para superar las dificultades y reivindica el papel de la Universidad de Sevilla como uno de los principales motores de progreso, conocimiento y cohesión social de Andalucía.
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