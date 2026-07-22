El Teatro Lope de Vega no abrirá la grada Paraíso en la Bienal: no se puede garantizar que soporte el peso de las butacas

El Teatro Lope de Vega de Sevilla reabrirá sus puertas en septiembre, coincidiendo con la Bienal de Flamenco, pero lo hará sin poder utilizar la grada Paraíso. Cuando se encara la recta final de la reforma integral de este icono de la Exposición del 29, dos informes técnicos han concluido que esta zona del teatro no reúne actualmente las condiciones necesarias de seguridad para acoger público, por lo que la Delegación de Cultura ha decidido mantenerlo cerrado.

El primer informe sobre el estado de los trabajos realizados en la reforma integral del teatro y con fecha 30 de junio, que ha sido consultado por El Correo de Andalucía, advierte de que la grada no cumple la normativa contra incendios y señala de manera literal que "no se puede certificar que la estructura soporte el peso de las 113 butacas que se encontraban originalmente en esta zona". Ante estas conclusiones, desde el área de Turismo y Cultura, según ha podido saber este medio de fuentes municipales, se solicitó un segundo dictamen. La conclusión definitiva llegó el pasado viernes 17 de julio y confirmó la imposibilidad de abrir esta área con plenas garantías.

Después de tres años cerrado por obras, el regreso al Lope es uno de los momentos más esperados para el público en general y para los aficionados al flamenco en particular, ya que, históricamente, estas tablas están ligadas a momentos cumbre de la historia de la Bienal. El aforo habitual del Teatro Lope de Vega de Sevilla es de 749 butacas (antes de la reforma). Por tanto, las 113 localidades de la grada Paraíso representan aproximadamente el 15% del aforo total. Sin esa zona, quedarían unas 636 butacas disponibles.

El pasado marzo, el portavoz municipal anunció que el Ayuntamiento de Sevilla destinaría más de 100.000 euros para acometer la renovación íntegra de esta zona de butacas porque no era posinle la restauración y arreglo de la estructura existente. Pero no se ha llegado a tiempo.

"Lo primero es la seguridad", sostienen desde la Delegación de Cultura, que ha optado por no asumir ningún riesgo pese al impacto sobre el aforo previsto para la Bienal. Según estas mismas fuentes, hay funciones que habían vendido entre el 80% y el 90% de las localidades disponibles, mientras que otras se encontraban en torno al 20%. Sin embargo, en la web oficial de entradas de la Bienal todas las entradas de esa zona -divivida en Paraíso Central y Paraíso Lateral- ya están vendidas o al menos no están a la venta al público. Como ha podido comprobar este medio, en la actualidad no hay ninguna localidad disponible.

Devolución de unas 600 entradas de entre 12 y 15 euros

Según estas mismas fuentes, "en las próximas semanas" se comenzará el procedimiento para devolver el importe de las entradas afectadas. Según los cálculos de la Delegacion, esta decisión afectaría a unas 600 entradas ya vendidas para los nueve espectáculos que en total acoge el Lope de Vega, caso del concierto de Dorantes (Fractal Arcano, 12 de septiembre): el de Arcángel (La copla del cante, 17 de septiembre) o el de Mayte Martín (Arqueología de lo puro, 30 de septiembre) alguno de los nombres más esperados en esta nueva edición del festival que dirige Luis Ybarra.

La tabla oficial de precios del Teatro Lope de Vega contemplaba la venta de localidades en la grada Paraíso. Las entradas para la zona central cuestan 15 euros y las laterales, 12 euros, los importes más económicos del recinto. El llamado gallinero, como se denomina a este conjunto de butacas en otros teatros, es una zona de escasa visibilidad, más barata pero muy demandada para el público más joven o aquel que compra a última hora y, aun así, no quiere perderse un espectáculo en directo.

"Es la primera vez que las entradas de la Bienal salen tan pronto a la venta y entonces esta zona del teatro se contemplaba que iba a llegar a tiempo para la apertura", explican las fuentes municipales

Desde que se anunció el inicio de la venta de entradas, la Bienal contempló la grada paraíso como espacio para el público, así como el tradicional patio de butacas, los palcos o las plateas. "Es la primera vez que las entradas de la Bienal salen tan pronto a la venta y entonces esta zona del teatro se contemplaba que iba a llegar a tiempo para la apertura", explican las fuentes municipales. De hecho, es la primera vez que el festival lanza a la venta las entradas para la cita jonda, el pasado 11 de febrero, de modo que la marca Bienal y su comercialización ha estado presente en las principales ferias de Turismo, caso de Fitur (donde se presentó con el cartel obra de Emilio Morenatti) así como distintas citas promocionales en París o Roma.

De hecho, según ha podido saber este medio, las antiguas butacas de Paraíso ya están siendo retiradas y el Ayuntamiento iniciará "de manera urgente" el procedimiento para contratar e instalar una nueva grada. Aunque está previsto que estos trabajos puedan estar terminados a finales de año, el espacio no se abrirá al público hasta primeros de 2027, de forma que será a partir de entonces cuando el público pueda ocupar esta zona.

Las obras del Lope, un rosario de incidencias y casi dos años sin arrancar

Entre las actuaciones ya ejecutadas figura la restauración y el retapizado de las butacas del patio, la primera planta y los palcos. También se ha intervenido en la gran lámpara monumental: se desmontó, se revisó el techo, se sustituyó el cableado principal y se realizó una limpieza integral. A ello se suma la instalación del nuevo elevador escénico y la formación del personal para su manejo. Son trabajos destinados a devolver al emblemático edificio de la Exposición de 1929 su operatividad y seguridad, aunque la recuperación completa tendrá que esperar todavía unos meses más. Pese a que quedan obras por hacer, estas no comportarán un nuevo cierre. Las intervenciones se realizarán los días que no hay función o en fechas de vacaciones, como Navidad.

Esta incidencia trasciende cuando el Lope de Vega entra en la recta final de una rehabilitación que se ha prolongado durante tres años, desde que el teatro bajó el telón por razones de seguridad, coincidiendo con el estreno del gobierno local de José Luis Sanz. Aunque la realidad es que estas obras, que acumulan un rosario de incidencias en lo que tiene que ver con la contratación pública de los trabajos, no comenzaron hasta un año y medio después. El trabajo sobre el Lope comenzó cuando se produjo la salida de Minerva Salas de las competencias de Cultura, que fueron asumidas por Angie Moreno y dirigidas en la práctica por Fernando Mañes, recién incorporado al equipo de gobierno como delegado de Fondos Europeos (puesto que precisamente ocupaba Salas, que ha dejado el Ayuntamiento para incorporarse como diputada en el Parlamento de Andalucía).

Ya en la presentación de la programación de otoño del Lope de Vega en el Salón Colón del Ayuntamiento, la delegada de Cultura respondió, a preguntas de la prensa, que la no apertura de la grada paraíso era una posibilidad y que de ser así habría que asumir la devolución de las entradas, una posibilidad que, definitivamente, se ha materializado.

Desde el Ayuntamiento insisten en que lo importante es que el Lope de Vega reabre, se pone a disposición del público, las compañías de la ciudad y "lo hace como gran joya arquitectónica Y cultural de Sevilla".