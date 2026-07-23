El Ayuntamiento de Sevilla desoye a Vox y da luz verde a la licencia a la mezquita en el Polígono Sur

El Ayuntamiento de Sevilla concederá la licencia de obras para la mezquita proyectada en el Polígono Sur después de que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo hayan concluido los informes jurídicos y urbanísticos solicitados sobre el proyecto.

Los dictámenes determinan, por una parte, que el uso previsto es compatible con la calificación de la parcela y, por otra, que no existen razones urbanísticas para abrir un procedimiento adicional de participación ciudadana, como había reclamado el grupo municipal de Vox.

La licencia volverá así al orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el Consistorio subrayan que se trata de un promotor privado que pretende actuar sobre suelo privado y que el proyecto cumple con la normativa urbanística vigente. En este sentido, las mismas fuentes sostienen que denegar la licencia en estas circunstancias supondría incumplir la legalidad.

“Conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado y debe garantizarse la seguridad jurídica”, añaden desde el Ayuntamiento.

La tramitación había quedado aplazada después de que Vox solicitara la retirada del punto de la comisión ejecutiva de Urbanismo. La formación ha mostrado su rechazo frontal al proyecto, promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

El complejo, concebido como centro cultural islámico, contempla también la construcción de un minarete.

Los responsables de la fundación reconocieron la pasada semana que habían solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, con el objetivo de presentarle los detalles de la iniciativa.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo García de Polavieja, reclamó al Comisionado para el Polígono Sur que centre sus esfuerzos en combatir los problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que afectan a la zona.

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A su juicio, el proyecto no responde a las necesidades prioritarias del barrio y no debería contar con respaldo institucional.