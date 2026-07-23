El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: "Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar"

Con las temperaturas en constante ascenso en Sevilla y en toda Andalucía, los bares que ofrecen cerveza helada a bajos precios se convierten en verdaderos refugios de frescor en los que ahuyentar el intenso calor. Así es el bar de tapas Gota de Uva de la capital hispalense, que cuenta con una oferta especial de cerveza a un solo euro acompañada de tapas tanto españolas como de todo el mundo.

De ese modo, este negocio ha conseguido conquistar a sevillanos y visitantes gracias a su oferta de cerveza a un euro, disponible los lunes y miércoles durante todo el día.

Tapas españolas, marroquíes, colombianas y mexicanas en este bar de Sevilla

Así, los usuarios pueden degustar la mejor cerveza helada sin que el bolsillo se resienta en exceso. Y para acompañar la bebida, se encuentra una amplia variedad de tapas tanto españolas como marroquíes, colombianas y mexicanas.

El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: "Platos propios de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar" / Gota de uva

Una extensa carta que, tal y como explican desde este restaurante que ofrece desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, supone un "viaje de sabores sin salir de Sevilla".

Tapas desde 3 euros y montaditos de la casa

Entre sus opciones destacan sus distintas tapas desde 3 euros, como menudo casero, cocido de acelgas, albóndigas en salsa, carne en salsa, ensaladilla de atún casera, chicharrón de Cádiz, carne mechada o tostas.

Además, entre sus montaditos, disponibles desde 3,50 euros, se encuentran desde los clásicos de chorizo picante, morcilla, solomillo al whisky, mechada, melva, cabrales o pringá a los 'De la casa' de chicharrón de Cádiz y aguacate, el 'Vegano', con tomate, pimienta y aguacate; el 'Tapa arterias', con chorizo, mechada y queso; o el 'Tres quesos', con roquefort, cabra y semicurado.

Postres, montaditos dulces y eventos temáticos en Sevilla

Y para completar el menú, disponen de montaditos dulces como su rulo de cabra con mermelada o el de dulce de leche con queso. Asimismo, cuentan con postres desde 3,50 euros, como tarta de queso, volcán de chocolate con helado, tarta red velvet, gofre maxi con chocolate, tarta de caramelo o 'Viuda Negra'.

Asimismo, este negocio celebra de forma periódica distintos eventos temáticos, como su Noche de Trivial, Noche Colombiana, sesiones de magia o bingo, entre otros.

Reseñas y horario de Gota de Uva en Sevilla

"Es insuperable. Ofrece platos propios de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar", recalcan sobre este bar sus propios clientes a través de las reseñas de Google.

Además, aseguran que es "un lugar para no perderse y probar toda su carta". "Súper económico y una atención perfecta", recalcan al respecto.

Una cocina del mundo que se puede disfrutar en su local de la calle Luis Montoto número 154 los lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 2.00 horas; martes y jueves de 8.00 a 1.00 horas; y los sábados y domingos de 9.00 a 1.30 horas.