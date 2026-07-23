Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles

Pocos quieren perderse el primer partido de España como campeona del Mundo que se jugará en Sevilla. El combinado dirigido por Luis de la Fuente estrenará la segunda estrella en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo 29 de septiembre ante Croacia y la impaciencia, sumada a la picardía de otros, ya ha jugado a algunos una mala pasada a algunos usuarios de Sevilla, que han denunciado ser víctimas de una estafa al comprar las entradas en una web similar a la de la Real Federación Española de Fútbol, pero que no pertenece a este estamento.

Los afectados han comentado a El Correo de Andalucía que han tenido que cancelar sus tarjetas de crédito después de haber hecho la compra en un dominio que no era oficial, pero que sí lo parece. Además, algunos de ellos han contactado con la RFEF, desde donde les han informado que la web en la que han comprado las entradas no es oficial. Alguno ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Esta web, con el dominio tickets-rfef.com, dice vender entradas desde 34,99 euros hasta los 59,99 euros que cuesta la categoría Oro. Además, ofrece un contacto que es contact@tickets-rfef.com y aseguran que responden en 24 a 48 horas.

A esta web se llega fácilmente a través de Google. Si uno escribe en el buscador las palabras clave entradas, selección, española y Croacia, le aparece esta web en primer lugar. Por encima incluso de la web oficial de la RFEF, que te dirige a un partido antiguo en Elche.

Lo cierto es que las entradas para el España-Croacia de septiembre aún no están a la venta. Además, la RFEF tiene su web alojada en un dominio terminado en .es. La Federación dirige a los usuarios hacia https://tickets.rfef.es/seleccion/seleccion-absoluta/ para poder comprar las entradas de la absoluta. Sin embargo, en esa pantalla se muestra el mensaje de "todavía no hay programados partidos en esta categoría".

La web en la que los usuarios han comprado a priori las entradas tiene solo una página de inicio y otra de contacto. En la oficial se venden tickets para otros partidos de la Selección. Cuando uno llega hasta abajo del todo y pulsa sobre el botón de protección de datos, esta te redirige a la web de la Real Federación Española de Fútbol.

El experto en ciberseguridad Raúl Medina apunta que, para no tener ningún susto, antes de comprar entradas a través de internet hay que tener cuidado y estar muy pendientes del dominio al que se accede. "Son casos habituales para que la gente pique, porque normalmente no nos fijamos en tanto detalle. A veces entras en una web que parece que es la oficial y a lo mejor en vez de llamarse estawebesoficial[.]com se llama estawebesoficial[.]es". Por eso, entre otras, recomienda "no fiarse de sitios que no tengan una pasarela de pago fiable tipo redsys, desconfiar de precios demasiado buenos o entrar al portal de compra a través de proveedores oficiales".