La Diputación de Sevilla convoca el premio 'Manuel Chaves Nogales' de Periodismo

La Diputación de Sevilla ha convocado la VI edición del Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' de 2026, que está dotado con 6.000 euros por cada una de las cuatro categorías que lo componen: prensa, radio, audiovisual y fotografía.

Los galardones reconocen los trabajos periodísticos "en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e independencia", han explicado desde la Diputación de Sevilla.

"Andar y contar es mi oficio"

Los trabajos deberán reflejar la realidad cotidiana, la esencia del periodismo que ejercía el periodista y autor sevillano, han añadido desde la organización, que ha recordado la cita de Chaves Nogales como resumen del ejercicio periodístico en "andar y contar es mi oficio".

El galardón reconocerá la información de interés para la ciudadanía, "el denominado periodismo de calle, el de ver, oír y contar a la gente lo que le importa a la gente, en los que primen la calidad, la originalidad y el compromiso ético".

Plazo hasta el 30 de septiembre

Los interesados en concurrir a esta convocatoria, según publica el Boletín Oficial de la Provincia, empieza a contar desde este jueves 23 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre, miércoles.

Pueden optar a los premios los trabajos realizados "exclusivamente por periodistas y fotoperiodistas de cualquier nacionalidad" y en una sola modalidad y única candidatura con trabajos originales o serie de trabajos "sobre un mismo tema o una misma temática".

Publicados hasta mayo de 2026

Los trabajos no pueden haber sido premiados en otros certámenes antes del 30 de septiembre.

En las modalidades de prensa escrita en soporte papel o digital, radio y audiovisual podrán participar quienes presenten "información, artículo, crónica, reportaje y coberturas especiales temáticas o documental" que se haya publicado desde el día 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026 en medios de comunicación, españoles o extranjeros.

En la modalidad de fotografía, podrán participar fotografías o una series de fotografías con un mínimo de seis y máximo de doce publicadas en las mismas fechas antes descritas.

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Presentación telemática de las candidaturas

Las candidaturas se presentarán de manera telemática en el Registro Electrónico Único de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, tras la cumplimentación del formulario de solicitud de la correspondiente modalidad e indicando una dirección de correo electrónico a la que se dirigirán los avisos de las notificaciones que hayan que practicarse.