El mapa de las 21 nuevas promociones de VPO para repoblar el centro de Sevilla: del Pumarejo a San Bernardo o Triana

El centro de Sevilla está entregado al turismo. Ahí están los datos: la mitad de las viviendas en alquiler son para visitantes. Hay 315 bloques de apartamentos solo en esta zona destinados a este fin. Y frente a la marcha de vecinos, frente a la pérdida de la vida de barrio, José Luis Sanz ha presentado un plan: construir más de mil VPO de alquiler asequible. Todas ellas ubicadas en hasta 21 promociones repartidas por el casco antiguo y otros enclaves cercanos.

"Queremos que cada vez haya más sevillanos que apuesten por vivir en el centro de la ciudad", declaró el alcalde de Sevilla este pasado miércoles. De ahí que se haya puesto encima de la mesa un programa para transformar inmuebles y solares municipales "infrautilizados" en edificios con hasta 1.029 viviendas protegidas en total. Estas actuaciones, además, contemplan "locales comerciales, aparcamientos y equipamientos públicos", según el propio Sanz.

El programa Sevilla Centro Vivo se desarrollará desde 2027 hasta 2031, y contará con una inversión de 300 millones de euros "entre fondos europeos, del Ministerio, la Junta de Andalucía y del presupuesto municipal del año que viene". En algunos casos, las promociones estarán desarrolladas directamente por Emvisesa, y en otros, "se harán colaboraciones público-privadas", según aclaró el regidor hispalense.

El mapa de VPO: de Triana a San Bernardo

Esas más de mil viviendas protegidas se distribuyen en 21 promociones, situadas tanto en el centro histórico como en barrios aledaños. Así, en la Huerta del Moro se plantean levantar nueve VPO, y otras 53 en la calle Cristo de las Cinco Llagas. También se ha propuesto edificar 21 viviendas de alquiler asequible en la calle Pajaritos, una de las intervenciones que Emvisesa prevé iniciar antes de fin de año.

Mapa de VPO del Plan Sevilla Centro Vivo, impulsado por el gobierno de José Luis Sanz / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En la barriada de la Dársena, en Triana, el Consistorio quiere construir 101 residencias. Y cerca de allí, en pleno barrio de León, se han proyectado otros 41 hogares de alquiler asequible en la calle Regla Sanz. También en la avenida Torneo número 31 irían cuatro VPO, 11 más en la calle García Ramos, siete en Espíritu Santo y 61 en el Equipo Quirúrgico, el antiguo centro de salud del Prado de San Sebastián.

San Bernardo también está englobado en este programa: ahí, en la calle Campamento, se han planificado 235 viviendas protegidas. En Torneo con San Laureano van otras 95 VPO, 16 en la plaza del Pumarejo y 47 en la calle Diego de Riaño. Asimismo, en la calle San Luis van dos promociones: ocho residencias en el número 40, y cuatro en el 44. Y en Artillería se han planificado un total de 53 residencias.

Entre el 49 y el 51 de la calle Amor de Dios, puro centro de Sevilla, se plantean cuatro viviendas. Y en el suelo de los viveros de Los Remedios se ha propuesto otra gran promoción, con hasta 176 VPO de alquiler. En la calle Vascongadas número 7, otras 40 y 13 residencias más en la calle Francisco Meneses 2. Por último, en Nuestro Padre Jesús Nazareno, puro corazón de Triana, se ofertarían 40 más.

El arranque del proyecto, a meses de las elecciones

La intención del Gobierno local es que las primeras licitaciones se publiquen "a finales de 2026", tal como adelantó José Luis Sanz en rueda de prensa. Y de las 21 promociones que conforman el listado elaborado por Emvisesa, "se dará prioridad" a la de la calle Pajaritos y a la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que contará además con una bolsa de aparcamientos propia.

De esta forma, el plan Sevilla Centro Vivo arrancaría poco antes de las elecciones municipales, programadas para mayo de 2027. Según Sanz, el programa se alargaría durante cuatro años, hasta 2031, aunque se desconoce si su ejecución completa depende de la continuidad del actual equipo de Gobierno. Para hacerlo realidad, desde luego, haría falta una importante inversión pública: 300 millones de euros.

"Queremos que tanto el casco histórico como su entorno más cercano sea fundamentalmente para vivir", apuntó el alcalde de la capital andaluza. Aunque este ambicioso proyecto empezaría con la incertidumbre de quién estaría al frente de plaza Nueva solo unos meses después.