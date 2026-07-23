Una médica se atrinchera bajo llave en un Centro de Salud de Sevilla tras una nueva agresión

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado que una médica se ha atrincherado bajo llave en el Centro de Salud de Palmete tras una nueva agresión, cometida por un paciente que exigía de manera violenta medicamentos.

Según ha detallado el sindicato, las investigaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto de manifiesto, la existencia de redes dedicadas al tráfico ilícito de benzodiacepinas, lo que "incrementa la presión sobre los profesionales encargados de su prescripción".

Asimismo, han destacado que la agresión se ha producido en un centro ubicado en una zona especialmente vulnerable que carecía de vigilancia de seguridad en ese momento, ya que el servicio solo está disponible durante unas horas de la mañana.

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Por ello, han afeado que el SAS conoce desde hace años esta realidad y, pese a ello, continúa sin implantar "medidas preventivas acordes con el riesgo existente". "No proteger adecuadamente a los profesionales supone también dejar desprotegido al propio sistema sanitario frente a quienes utilizan los centros de salud para intentar obtener medicamentos destinados al mercado ilícito", han añadido.