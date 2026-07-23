Así se puede llegar a La Velada del Año VI en La Cartuja de Sevilla: dónde aparcar, transporte público y qué ver alrededor

La Velada del Año de VI se celebra el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Ibai Llanos, director de orquesta del macroevento, repite sede por segundo año consecutivo para el mayor espectáculo de streaming del mundo: 10 combates de boxeo entre creadores de contenido, actuaciones musicales en directo y un show que arranca a las 19.00 horas y se alargará hasta la madrugada. Se esperan más de 80.000 asistentes en el estadio y millones de espectadores online.

Si existe la suerte de haberse hecho con una entrada para asistir al espectáculo, hay una parte de la experiencia que no puede dejarse al azar: cómo llegar o dónde aparcar, en caso de acudir con vehículo propio. El Estadio de La Cartuja está en una zona aislada de la ciudad de Sevilla, los accesos a ella son limitados y acostumbran a colapsarse en eventos masivos. Por ello, es imprescindible conocer todas las opciones en cuanto a movilidad y poder marcar la hoja de ruta que mejor se adapte a las necesidades o posibilidades de cada persona que acuda al que se postula como el gran evento del año.

Dónde se celebra La Velada del Año VI: el Estadio de La Cartuja

El streamer y organizador, Ibai Llanos, eligió por segundo año consecutivo Sevilla y su Estadio de La Cartuja por una razón muy práctica: es uno de los pocos recintos en España con capacidad para 80.000 personas y sin restricciones horarias, lo que permite que el evento se extienda hasta las 2.00 o 3.00 de la madrugada si así lo requiere.

El estadio se sitúa en el sector norte de la Isla de La Cartuja, un espacio que fue sede de la Expo 92 y que hoy en día funciona como una zona empresarial, universitaria, tecnológica y de ocio. Aunque pertenece al término municipal de Sevilla, se ubica a las afueras, separado del casco urbano por la dársena del Guadalquivir. Se accede a través de puentes como el del Alamillo, el de la Barqueta o el del Cristo de la Expiración, además de por la SE-30 y la Ronda Urbana Norte.

Para quienes acudan a la Velada del Año desde otras ciudades o países, un detalle importante reside en que la Isla de La Cartuja no es un barrio residencial: no hay viviendas, la oferta gastronómica de bares y restaurantes es escasa y la mayoría cierran fuera del horario laboral. Esto significa que en un día normal las calles están prácticamente vacías, pero cuando 80.000 personas convergen a la vez para La Velada de Ibai, toda la infraestructura se satura de golpe. Por este motivo, planificar cómo llegar y dónde aparcar es tan importante como tener la propia entrada de acceso.

Cómo llegar a La Velada en coche

El coche es la opción más habitual para quienes viajan desde fuera de la ciudad hispalense o para quienes prefieren gozar de autonomía, especialmente teniendo en cuenta que La Velada de Ibai 'echa la cancela' bien entrada la noche, cuando el transporte público funciona con frecuencias mínimas.

La vía más directa si el punto de salida es la A-49 de Huelva, la A-66 de Mérida, Extremadura o desde el sur de Sevilla es la SE-30 -Ronda del Guadalquivir- toma la salida hacia la Isla de La Cartuja y sigue las indicaciones hasta el estadio.

Si se parte desde la A-4, refiriéndonos a Córdoba, Madrid o desde el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, la mejor opción resulta ser acceder a través de la SE-20 -Ronda Urbana Norte- se deberá buscar la dirección Avenida Carlos III, que desemboca en la Isla de La Cartuja por su zona norte, la más cercana al estadio.

Desde el centro de Sevilla, los accesos habituales son el Puente de la Barqueta y el Puente del Alamillo. Se debe tener en cuenta que para La Velada del Año VI y más 80.000 asistentes llegando entre las 17.00 y las 19.00 horas de la tarde, lo más probable es que ambos puentes sufran retenciones. El Puente del Cristo de la Expiración, más al sur, puede ser una alternativa algo menos congestionada.

Llegar a La Velada del Año VI en transporte público

Si se prefiere no conducir, existen varias opciones en cuanto a transporte público en Sevilla. Es recomendable valorar si las frecuencias nocturnas cubren también las vueltas que se planifiquen, ya que el macroevento de Ibai termina a altas horas de la madrugada.

El principal servicio de transporte público en la capital andaluza son los autobuses de Tussam. En la Isla de la Cartuja operan las líneas C1, C2 y 02 que dan servicio a la zona. La parada más cercana al estadio es Juan Bautista Muñoz -Estadio Olímpico, a unos 7 minutos a pie hasta el estadio en cuestión. El Ayuntamiento no ha dado información, por el momento, de si tiene previsto reforzar las líneas o frecuencias.

En cuanto a los trenes cercanías a cargo de Renfe, a expensas de si hay ampliación o refuerzos, las salidas desde Santa Justa C2 son: a las 9.25 horas, 10.16, 13.16, 14.15, 17.08 y 19.10.

Si se pefiere hacer uso de Taxi o VTC, desde el centro de Sevilla el trayecto cuesta, en un día normal, entre 10 y 15 euros y dura unos 8 o 10 minutos sin tráfico. Sin embargo, cabe subrayar que el precio de estos servicios puede que variar en coste y tiempo dependiendo de la demanda y el tráfico que acontezca en cada situación. La Velada del Año, casi con total probabilidad, hará subir los precios de VTC y quizás el tiempo estimado de llegada a destino. Lo mismo ocurrirá a la salida del evento: las esperas serán largas y los precios más altos. Los taxis tienen acceso permitido incluso durante los cortes de tráfico.

Dónde aparcar para La Velada del Año: Parking La Cartuja

La Isla de La Cartuja dispone de algunas plazas de aparcamiento en superficie de sus avenidas y calles, pero se debe considerar que, para La Velada del Año VI y esperando más de 80.000 asistentes en cuanto a afluencia, estas estarán ocupadas horas antes del inicio del evento.

La solución más práctica es el Parking La Cartuja. Está situado en el corazón de la Isla de La Cartuja, a pocos minutos caminando del estadio. Se trata de un aparcamiento cubierto, abierto las 24 horas del día y con videovigilancia permanente. La reserva de una plaza se hace de forma online mediante página web, y el acceso al recinto se realiza por matrícula de vehículo, sin tickets ni barreras manuales.

Qué hay alrededor de La Cartuja: aprovecha el día por Sevilla

Si se acude al evento de Ibai sin ser de Sevilla, seguramente el viaje se alargue un tiempo más prolongado y no solo para asistir al estadio. También para los sevillanos que decidan llegar a lasinmediacioness horas antes del comienzo, es conveniente saber a dónde se puede acudir sin desplazarse demasiado de la zona central de la Velada. La Isla de La Cartuja y sus alrededores tienen bastante que ofrecer para matar las horas previas al evento.

Un parque temático y acuático como es Isla Mágica y Agua Mágica, se encuentra a escasos metros del estadio. Si se viaja con familia o se quiere pasar la mañana y la primera hora de la tarde refrescándose antes de La Velada de Ibai, se configura como el plan perfecto. El parque acuático Agua Mágica es especialmente recomendable en plena época de calor.

Por otro lado CaixaForum y Torre Sevillaofrecen exposiciones de arte, cultura y un centro comercial con tiendas y oferta gastronómica junto al rascacielos más emblemático de Sevilla. Cerca se encuentra, también, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), situado en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, donde residió Cristóbal Colón. En él se puede disfrutar de arte contemporáneo en un entorno histórico impresionante. En cuanto a entornos naturales, el Parque del Alamillo es el mayor parque urbano de Sevilla, al norte y muy próximo al estadio. Perfecto para pasear a primera hora o descansar a la sombra.

Si se demanda un plan más gastronómico y clásico, el barrio de Triana está al otro lado del río. Cruzando el Puente de la Barqueta se llega en 15 a 20 minutos caminando a uno de los barrios con más personalidad de Sevilla, lleno de bares de tapas, terrazas y ambiente. Además, el día 25 de julio cuando se celebra el evento de Ibai, resulta coincidir con el último día de la Velá de Santiago y Santa Ana: La fiesta popular del barrio más antigua de la ciudad, en la que la Calle Betis vive sus días más señalaitos. Un buen sitio para cenar y tomar algo antes de La Velada.