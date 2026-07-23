¿Qué alquiler tendrán las nuevas VPO en el centro de Sevilla?: "Son 8 euros por metro cuadrado en promociones de Emvisesa"

El Gobierno de José Luis Sanz presentó el pasado miércoles un ambicioso proyecto: construir algo más de mil VPO para repoblar el centro de Sevilla. Harían falta 300 millones de euros, eso sí. La idea del Consistorio es que, a través de promociones impulsadas tanto por Emvisesa como por "colaboraciones público-privadas", estas viviendas protegidas se destinen "a alquiler asequible con carácter indefinido", tal como detalló el propio alcalde.

Los precios de estos alquileres, asimismo, están determinados "por los módulos", señalaron desde Emvisesa durante el anuncio del programa Sevilla Centro Vivo. "El nuevo Plan Estatal de Vivienda habla de nueve euros por metro cuadrado útil para colaboraciones público-privadas, y ocho euros por metro cuadrado para las promociones impulsadas por Emvisesa", aclararon estas mismas fuentes oficiales.

"Las que no se puedan acoger a ayudas porque no haya más disponibilidad, se les aplicarán los módulos vigentes", añadieron asimismo desde la empresa municipal de vivienda. La propuesta del Gobierno contempla levantar 1.029 nuevas VPO de alquiler asequible repartidas en un total de 21 promociones, tanto en el centro histórico como en barrios próximos. "Serán actuaciones, además, con locales comerciales, aparcamientos y equipamientos públicos", destacó Sanz.

Mapa de VPO del Plan Sevilla Centro Vivo, impulsado por el gobierno de José Luis Sanz / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Un piso de 50 metros por 400 euros al mes

Así, por ejemplo, el coste mensual de un piso de 50 metros cuadrados dependería de si lo ha construido Emvisesa o si por contra ha sido gracias a una colaboración público-privada. En el primer caso, el alquiler ascendería por tanto a los 400 euros al mes; en el otro supuesto, la renta se elevaría hasta los 450 euros.

Estos precios están cercanos a los fijados en otras promociones inauguradas por Emvisesa recientemente. En las cuatro VPO de la avenida San Juan de la Salle, entregadas a mediados del pasado junio, la mensualidad estaba entre los 295 y los 420 euros, tal como detallaron fuentes municipales. "Esto se adecua a nuestras posibilidades. Y eso es un alivio en esta época", confesó Vicente Lozano, uno de los agraciados.

Las 92 VPO en régimen de alquiler que se construirán en la Vereda de Poco Aceite, en la barriada de Valdezorras, también se anunciaron a precios similares. En concreto, se publicaron 14 viviendas de un dormitorio a 230 euros mensuales, 50 de dos habitaciones -cinco de ellas adaptadas- a 390 euros, y 28 de tres dormitorios a 490 euros al mes.

Las primeras licitaciones, a finales de 2026

El objetivo es que las primeras licitaciones se publiquen "a finales de 2026", según adelantó José Luis Sanz. Del total de promociones que conforman el plan Sevilla Centro Vivo, "se dará prioridad" a la de la calle Pajaritos, donde se establecerán 21 VPO de alquiler asequible, y a la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que se habilitarán 40 nuevos hogares (con aparcamientos incluidos).

Estas viviendas protegidas de alquiler asequible, una vez construidas, pasarán a formar parte de la bolsa de Emvisesa, tal como confirmaron fuentes oficiales este pasado miércoles. Asimismo, "seguirán la normativa habitual de sorteo y reparto de VPO" de esta empresa municipal.