Salva, el electricista que ganaba 6.200 euros en Alemania y regresa a Sevilla para emprender: "Allí aprendes otro modelo"

"Soy Salva Orellana, electricista y divulgador, creador de contenido en redes sociales, y llevo dos años trabajando en Alemania", se presenta él mismo en uno de sus vídeos. Con esa experiencia a sus espaldas, el electricista sevillano ha tomado una decisión: dejar atrás un sueldo de 6.200 euros mensuales en Alemania para volver a Sevilla y montar su propia empresa de electricidad y energía solar, aplicando el modelo que ha visto funcionar al otro lado de Europa.

Salva empezó a trabajar con solo 17 años, encadenando turnos de hasta 18 horas consecutivas que apenas le dejaban vivir. Fue entonces cuando decidió formarse como electricista, especializándose más adelante en electromecánica y energía solar. Con esa formación, comenzó a trabajar en Sevilla por un sueldo de unos 1.600 euros al mes, hasta que le llegó una oferta que cambiaría su trayectoria: trabajar como electricista en Alemania.

Un sueldo cuatro veces mayor en Alemania: hasta los 6.200 euros al mes

La diferencia fue, en sus propias palabras, abrumadora. Aquellos 1.600 euros mensuales se transformaron en 6.200 euros al mes, casi cuatro veces lo que percibía en España, aunque en ese total se incluyen turnos extra y complementos salariales. Más allá del dinero, lo que realmente marcó a Salva fue cómo se entienden las instalaciones eléctricas en Alemania: mientras en España prima la búsqueda constante de ahorro, en el país germano se prioriza la independencia energética.

Durante su etapa alemana, Salva pudo comprobar de primera mano una tendencia clara hacia placas solares, baterías de almacenamiento e inversores de mayor calidad, sistemas orientados a garantizar una instalación eléctrica fiable y duradera a largo plazo, más allá del ahorro inmediato.

Vuelta a Sevilla para emprender con el modelo alemán

Con esa experiencia acumulada y un ahorro cercano a los 10.000 euros, Salva regresó a España decidido a trasladar ese enfoque a su propio negocio. "Me vuelvo de Alemania a España para emprender y lo voy a enseñar todo", anunció en una publicación en la que detallaba su vuelta a Sevilla "para montar mi empresa desde cero". El electricista puso en marcha una compañía centrada en materiales de calidad e instalaciones integrales, priorizando la eficiencia y la fiabilidad frente al low cost.

Un electricista realiza unas pruebas. / Shutterstock

"Voy a enseñar todo el proceso de cómo es hacerse autónomo, qué pasos hay que seguir, o de constituir una S.L. para hacerte electricista o una empresa instaladora de electricidad y fotovoltaica", explicó Salva, que se propuso documentar sin filtros "todo lo bueno y todo lo malo de emprender, cuánto ganamos y cuánto nos gastamos".

Crítica a la lentitud de las subvenciones españolas

Su paso por Alemania también le dejó una mirada crítica sobre el funcionamiento de las subvenciones a placas solares en España, que a su juicio generan expectativas que después no se cumplen. El principal problema, según Salva, es la lentitud burocrática: familias que esperan años para recibir los pagos prometidos, una demora que, según él, aprovechan empresas oportunistas para colocar materiales de baja calidad a precios elevados.

Frente a ese modelo, Salva vuelve a poner como referencia el sistema alemán, donde en lugar de condicionar la instalación fotovoltaica residencial a la llegada de ayudas públicas, se aplica un IVA del 0% durante el proceso, lo que reduce directamente tanto el coste de instalación como el del producto.