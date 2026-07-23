Los trabajadores de Airbus en Andalucía llevan su protesta al centro de Sevilla para exigir una mejora salarial y recuperar derechos: "La empresa lleva años incumpliendo el convenio"

"La plantilla ha dicho basta". Así resume Gabriel Fernández, miembro del comité de empresa por CGT en la planta de Airbus San Pablo, las razones por las que centenares de personas se han echado a la calle este jueves. Los trabajadores de los tres centros de Airbus en Andalucía han recorrido las calles de Sevilla en una manifestación convocada tras no alcanzarse un acuerdo definitivo en el conflicto laboral que mantiene a la plantilla en huelga desde el pasado 1 de julio.

La movilización reúne a empleados de las factorías de Cádiz, San Pablo y Tablada, convocados por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), ATP, CGT, UGT y ÚTIL. La marcha, que ha partido de la Puerta de Jerez y ha concluido ante el Ayuntamiento de Sevilla, forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por la plantilla mientras continúan las negociaciones con la dirección de la empresa.

Antes del inicio de la protesta, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha defendido que el sindicato ha estado "desde el primer momento junto a los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus reivindicaciones" y ha valorado los avances registrados en la negociación. Según ha explicado, Airbus presentó este miércoles una nueva propuesta que mejora el convenio que UGT decidió no firmar y que fue posteriormente impugnado por la organización sindical. "Ahora corresponde a la plantilla decidir si ese avance es suficiente", ha afirmado.

Las imágenes de la manifestación de Airbus en Sevilla / Marina Casanova

Durante la marcha, Daniel Fernández, miembro del comité de empresa de San Pablo por CGT, explica que la protesta llega tras 22 días de huelga impulsada por los trabajadores ante la pérdida de derechos laborales acumulada en los últimos años. Según su testimonio, la plantilla denuncia una pérdida de poder adquisitivo desde la pandemia, el recorte de beneficios sociales y un deterioro de las relaciones laborales: "La plantilla ha dicho basta".

Otro de los manifestantes de esta protesta es Francisco, trabajador de Airbus desde 2009, quien afirma que uno de los principales motivos de esta huelga es que, a su juicio, la empresa "lleva años incumpliendo lo acordado en convenio" y no ha compensado la pérdida salarial acumulada desde la pandemia, pese a los beneficios obtenidos por la compañía.

Francisco, trabajador de Airbus desde 2009 / Marina Casanova

El empleado denuncia además un deterioro del clima laboral y critica la gestión de los recursos humanos. Como ejemplo, relata que el pasado año, cuando su madre sufrió un derrame cerebral, la empresa le obligó a disfrutar los cinco días de permiso legal "como impuso Airbus y no como necesitaba". "Estamos cansados de las imposiciones, de la falta de respeto constante y del maltrato sistemático a la plantilla", sostiene. Este trabajador ha relatado a El Correo de Andalucía que las actuales condiciones laborales están dificultando la incorporación de profesionales con experiencia. Explica que cuando comenzó a trabajar en Airbus llegó procedente de Iberia con una amplia formación técnica, mientras que ahora, asegura, la empresa ha dejado de resultar atractiva para perfiles cualificados.