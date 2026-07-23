Vicky Martín Berrocal recomienda sus restaurantes favoritos de Sevilla: “Son mis imprescindibles”

Vicky Martín Berrocal ejerce desde hace años como una de las grandes prescriptoras de Andalucía y, muy especialmente, de Sevilla, la tierra que la vio nacer. La diseñadora no pierde ocasión en sus apariciones públicas para presumir de la belleza, el carácter y la riqueza de su tierra. Ahora, la sevillana ha utilizado el altavoz de sus redes sociales, donde reúne a 1,3 millones de seguidores, para compartir cuáles son sus restaurantes favoritos de la capital hispalense.

"Son mis imprescindibles en mi ciudad, Sevilla", ha asegurado la también presentadora e 'influencer'. Así, su listado de los negocios a los que "siempre tienes que ir" de la capital ha arrancado con el restaurante María Trifulca, situado en el Puente de Triana, en la plaza del Altozano: "Se come muy bien y está en el Puente de Triana, es como si comieses encima del río, las vistas son insuperables", ha señalado.

Junto a este ha destacado la Bodeguita Casablanca, localizada en la calle Adolfo Rodríguez Jurado del Casco Antiguo, de la que ha afirmado que es un "restaurante clásico que siempre tienes que ir".

Los lugares "imprescindibles" de Vicky Martín Berrocal para disfrutar de lSevilla

Entre los lugares de cabecera de la sevillana se encuentra también Casa Ozama, un establecimiento situado en la avenida de la Borbolla: "Es la típica casa con una terraza increíble en la que tienes para tomar copas, comer bien, está de moda y es de mi ángel de la guardia".

A estos se suma el restaurante Casa Manolo León, situado en la calle Guadalquivir, del que ha asegurado que está "aburrida de ir". "Cada vez que voy a Sevilla, otra vez que me planto allí. Pero es que tiene las mejores croquetas, el mejor revuelto y tiene un patio que por la noche es mágico", ha añadido.

Otro de los entornos favoritos de la diseñadora es el restaurante Jaime Alpresa, en la calle Adriano: "Tienes que ir sí o si en Feria, preferia, la Feria de San Miguel... Jaime Alpresa se pone ahí a cocinar sus garbanzos con espinacas y esas cosas de su casa". Además, ha asegurado que es un restaurante "peculiar" que hay que visitar.

Los mejores restaurantes en los que comer en Sevilla, según Vicky Martín Berrocal

De igual modo, Vicky Martín Berrocal ha destacado el restaurante Río Grande, situado en la calle Betis, con unas vistas envidiables del Guadalquivir, la Torre del Oro y la Giralda: "Tiene una terraza increíble de esas que te quitan el sentido".

Y para quienes busquen un lugar en el que salir de fiesta y "pasártelo muy bien", la diseñadora ha explicado que no se puede ir a otro sitio "que no sea de los hermanos Vega". Así, ha destacado el Sissí Piano Bar, de la calle Julio César, "que te lo pasas de morir", o la discoteca Antique Theatro de la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro, un local "de toda la vida de Sevilla donde mejor me lo he pasado en mi vida".

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A esto se suma 'La Picoteca', un local perfecto de flamenco para quienes quieran "reírte mucho, bailar mucho y ronear mucho". "Sevilla está llena de restaurantes, garitos y de sitios para pasarlo bien, así que me quedo corta, tengo que hacer siete vídeos como este", ha señalado la creadora de contenido sobre la dificultad de escoger solo un puñado de locales de todos los que dispone la capital sevillana.