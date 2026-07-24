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AireSur abre al completo este domingo 26 de julio con la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”

El centro comercial abrirá al completo este domingo con rebajas, restauración y una experiencia inmersiva protagonizada por grandes especies marinas

AireSur Océano Suspendido.

AireSur Océano Suspendido. / El Correo

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El Correo

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Sevilla

El centro comercial AireSur abrirá este domingo 26 de julio al completo, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de una jornada especial con sus establecimientos de moda, servicios y restauración disponibles durante todo el día.

La apertura permitirá al público seguir aprovechando las Rebajas de verano en moda, complementos y otros establecimientos del centro, sumando además la oferta gastronómica y de ocio de AireSur para completar un plan pensado para todos los públicos.

Un océano suspendido sobre la Plaza Central

Además de la oferta comercial, los visitantes podrán descubrir la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”, instalada en la Plaza Central del centro comercial. Esta propuesta artística transforma el espacio en un gran universo marino suspendido, con grandes especies marinas que envuelven al público en una experiencia visual diferente durante los meses de verano.

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Experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”.

Experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”. / El Correo

La instalación, visible desde distintas galerías del centro, permite pasear bajo figuras como una ballena gigante, delfines, tiburones, una tortuga marina, un pulpo gigante y una orca, creando una sensación inmersiva inspirada en las profundidades del océano. Se trata de una propuesta pensada para sorprender a públicos de todas las edades y convertir la visita al centro en un plan atractivo también para las familias.

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