AireSur abre al completo este domingo 26 de julio con la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”
El centro comercial abrirá al completo este domingo con rebajas, restauración y una experiencia inmersiva protagonizada por grandes especies marinas
El centro comercial AireSur abrirá este domingo 26 de julio al completo, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de una jornada especial con sus establecimientos de moda, servicios y restauración disponibles durante todo el día.
La apertura permitirá al público seguir aprovechando las Rebajas de verano en moda, complementos y otros establecimientos del centro, sumando además la oferta gastronómica y de ocio de AireSur para completar un plan pensado para todos los públicos.
Un océano suspendido sobre la Plaza Central
Además de la oferta comercial, los visitantes podrán descubrir la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”, instalada en la Plaza Central del centro comercial. Esta propuesta artística transforma el espacio en un gran universo marino suspendido, con grandes especies marinas que envuelven al público en una experiencia visual diferente durante los meses de verano.
La instalación, visible desde distintas galerías del centro, permite pasear bajo figuras como una ballena gigante, delfines, tiburones, una tortuga marina, un pulpo gigante y una orca, creando una sensación inmersiva inspirada en las profundidades del océano. Se trata de una propuesta pensada para sorprender a públicos de todas las edades y convertir la visita al centro en un plan atractivo también para las familias.
- El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
- El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos
- El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
- El mapa de las 21 nuevas promociones de VPO para repoblar el centro de Sevilla: del Pumarejo a San Bernardo o Triana
- El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros
- Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje
- Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles
- Nueva vida para el Pabellón de Chile de La Cartuja: la multinacional CAAE impulsará la producción ecológica desde Sevilla TechPark