Andrés, el señor de Murcia que encontró un Sorolla en Sevilla, devuelve el cuadro y le dan 1.000 euros de recompensa: "Me han llamado para más actuaciones"

1.000 euros. Esta ha sido la recompensa que recibido Andrés Hurtado, el vecino de Murcia que se encontró un cuadro de Joaquín Sorolla abandonado en las calles de Sevilla. Este artista murciano, más tranquilo después de los hechos, ha recibido una compensación económica por parte de la familia afectada tras encontrar la obra de arte. Además, asegura que ahora le llaman más para actuar en distintos sitios. Como contó en las innumerables intervenciones televisivas que realizó en aquellos días que se hizo famoso, Andrés es imitador de las grandes de la copla y es ha tenido carrera como transformista.

Andrés había viajado con un grupo de amigos a Sevilla para conocer el nuevo camarín de la Esperanza de Triana. De vuelta de comer, camino de su hotel, vio en la calle San Pedro Mártir, paralela a la calle González Abreu, a unos guiris con un cuadro y al acercarse y verlo de cerca le gustó el marco, pensó que estaba abandonado y decidió llevárselo a su casa. No fue hasta que volvió a Murcia y comprobó con la IA que la firma era real cuando se dio cuenta.

Este murciano llamó a una casa de subastas, donde le dijeron que recibiría mucho dinero, pero al encender la tele y ver las noticias, vio lo que había ocurrido. Una familia del centro de Sevilla se lo olvidó en la puerta del garaje cuando cargaba el maletero del coche para salir de vacaciones y llevaba días buscándolo. Sin dudarlo, Andrés llamó a la Policía Nacional, que fue a recogerlo, y se puso en contacto con los afectados.

"Me vienen de perlas"

Durante unos días, Andrés, que había contactado con los dueños por vía telefónica, les escribió un mensaje para comprobar que habían recibido el envío. "Me llamaron inmediatamente", sostiene para señalar que el dueño le confesó que "la gente hablaba más de la cuenta y que ellos son una familia muy humilde, que tenía tres niños y que el cuadro lo habían heredado". "Me dijo que harían un esfuerzo muy grande y a ver que me mandaba", insiste.

Con 57 años, en paro y devoto de la Esperanza de Triana, como explica cada vez que le preguntan por su vinculación a Sevilla, señala que intentó quedar con el dueño a tomar un café en agosto, cuando tiene preparada una visita a la capital hispalense para ver a la Virgen. Sin embargo, el propietario de la obra de Sorolla rechazó la oferta. "Empezó a poner excusas y me dijo que se iba de vacaciones", relata.

"Yo pensé que tenía tres niños, que lo mismo está trabajando y que tiene que quitarle a los niños de algo", admite este artista. Así, cuenta como un día, sin aviso previo, recibió un Bizum de 1.000 euros en su cuenta bancaria. "Me dijo que ya tenía el envío hecho y se lo agradecí", detalla para puntualizar que no volvió a obtener respuesta alguna. "Es una persona muy siesa, pero me vienen de perlas", asegura.

Ahora le paran por la calle

Más allá del dinero que ha podido recibir por parte de los medios, se ha convertido en una estrella allá por donde va. "Vas por la calle y le reconocen", admite entre risas. De hecho, este verano fue de vacaciones a un pequeño pueblo de Asturias que celebraba sus fiestas, al hablar con sus vecinos y explicarle que era de Murcia le dijo: "Como el que se llevó el cuadro". Andrés terminó fotografiándose con todos los presentes y apareciendo en la prensa local.

Andrés se dedica al mundo del espectáculo y su repentina fama también le ha traído buenas noticias sobre los escenarios. "A raíz de ahí sí que me han llamado para actuar y para el orgullo de Vera", explica en una conversación telefónica con este periódico. "Si con eso la gente me conoce un poquito más y me sale algún bolo con el que ir tirando, estoy feliz", confiesa este artista que rinde tributo a Lola Flores o Rocío Jurado.