El pesaje oficial de la Velada del Año VI: Sevilla acoge el primer campanazo de Ibai Llanos con todos los participantes

El contador marca cero y la campana está a punto de sonar. Atrás quedan ya meses de anuncios, entrenamientos y mucha expectación, Sevilla ha dado en la tarde del viernes salida a La Velada del Año VI con el tradicional pesaje oficial. A apenas veinticuatro horas de que el Estadio de La Cartuja acoja los diez combates del macroevento organizado por Ibai Llanos, los protagonistas se han visto las caras por última vez, antes de hacerlo dentro del cuadrilátero, en un pesaje que superaba los 700.000 espectadores en directo.

El acto, presentado por Ibai Llanos y el comentarista Luzu, ha confirmado que todo está preparado para una nueva edición del mayor espectáculo de boxeo amateur y entretenimiento del panorama hispanohablante. "Hoy conoceremos el peso los participantes, sus cambios y si han cumplido con las expectativas tras los meses de preparación", señalaba Ibai al inicio, que ha permitido comprobar el estado físico de los veinte combatientes para este próximo sábado 25 de julio.

El streamer Luzu, por su parte, ponía foco en el camino recorrido por los participantes más allá del resultado que dicten los jueces. "Mañana es un día para celebrar todo lo aprendido durante todos estos meses" atajaba antes de adelantar a los espectadores que el primer combate de la noche enfrentará, alrededor de las 19.45 horas, a la sevillana Fabiana Sevillano y a La Parce, un duelo que abrirá una Velada del Año en la que Andalucía tendrá un protagonismo especial.

Pesaje de Fabiana Sevillano y La Parce

Las primeras en subir al escenario, en consonancia con el orden en el que se sucederán los combates, han sido la sevillana Fabiana Sevillano y su rival, La Parce. Al inicio de la entrevista previa a medirse en la báscula y junto a Ibai Llanos, la colombiana reconocía haber atravesado "unos días complicados" antes del pesaje. "Está siendo todo muy caótico y he estado enferma, pero ahora estoy más preparada que nunca" aseguró La Parce, que se mostraba convencida de llegar en condiciones para el primer combate de la noche.

La tiktoker Fabiana, por su parte, ha admitido que la espera se le ha hecho especialmente larga. "He estado nerviosa durante estos días, pero ahora que ya estoy en mi ciudad y con todo mi equipo, estoy más que preparada" afirmaba. La sevillana, que peleará como local, confesaba que la semana previa se le ha hecho "eterna" hasta el punto de sentir que "no pasaban las horas", aunque dejando claro su objetivo: "Tengo claro que quiero y voy a ganar mañana".

Uno de los momentos más destacados llegaba cuando Luzu le preguntaba por la responsabilidad de pelear precisamente en casa. Lejos de ver el apoyo de la afición hispalense como una carga, la influencer de Los Palacios y Villafranca ofrecía una reflexión: "Ganar en tu casa es la gloria porque ya no se te puede dar mejor, pero sé que tampoco hay un sitio mejor para perder" "Pase lo que pase, estaré en casa" respondió.

El cara a cara entre española y colombiana ha dejado patente la igualdad que muchos esperan sobre el ring: Un 53% de los espectadores en directo se inclinaron por la victoria de Fabiana Sevillano, frente a un 47 % que eligió a La Parce en una encuesta realizada por la organización de La Velada.

Superado el turno de las intervenciones, llegó el momento más esperado del acto: la báscula. Habiendo pactado ambas púgiles un límite de 52,5 kilogramos, la primera en pesarse fue La Parce, que detuvo la báscula en los 51,5 kilogramos después de un proceso en el que tuvo que reducir peso para adaptarse a la categoría acordada. Tras la colombiana, el turno de Fabiana registró 51,8 kg, a diferencia de su rival, tuvo que ganar para llegar a lo prometido, aunque finalmente no ha logrado alcanzar la cifra.

Fabiana Sevillano y su contrincante La Parce, frente a frente por última vez antes del combate en la Velada del Año VI / ibai llanos

Con el requisito reglamentario superado, ambas intercambiaron sus últimos mensajes antes de verse las caras entre las cuerdas en el estadio de La Cartuja. La colombiana quiso agradecer el respaldo recibido durante todo el proceso de preparación y envió un mensaje de orgullo hacia su país. "Quiero representar a Colombia y llevarme la victoria a casa".

Fabiana, visiblemente emocionada, reservó sus últimas palabras para quienes la han acompañado durante estos meses de entrenamiento. La sevillana agradeció el apoyo de su familia, sus amigos y todo el equipo con el que ha preparado el combate en Madrid, donde, aseguró, se ha sentido "como en familia". También tuvo un recuerdo especial para los suyos, que este sábado llenarán las gradas de La Cartuja para animarla. "Mi familia y mis amigos son el motor que me ha impulsado en todo esto, a ellos tengo que darles las gracias", concluyó entre los aplausos del público.

Durante el directo, el streamer Ibai Llanos ha adelantado más detalles sobre el jurado de los combates en esta Velada del Año VI: Con la presencia de cuatro árbitros de diferentes lugares del mundo para evitar la posible predilección por uno de los combatientes durante los encuentros amateurs, una novedad ya anunciada en el cara a cara, también podrá verse tanto el voto como la nacionalidad de cada uno de estos jueces de manera totalmente transparente. Algo que pasará por vez primera en una Velada del Año.