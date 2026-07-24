Rancio retrata una Sevilla irreconocible durante la final del Mundial
Un vídeo muestra el sorprendente contraste entre las calles vacías del centro durante el partido y la posterior celebración de los aficionados
La final del Mundial paralizó Sevilla. Un vídeo grabado durante la segunda parte del partido muestra cómo algunas de las calles más concurridas del centro de la capital andaluza quedaron prácticamente desiertas mientras los sevillanos seguían el encuentro decisivo de la selección española.
Rancio reconoce que estaba tan nervioso que decidió salir a caminar y escuchar música para no conocer el resultado. Durante su recorrido enseña la tranquilidad de calles como Teodosio, Juan Rabadán, Pedro Caravaca y Tetuán, además de los alrededores del Ayuntamiento y la Avenida de la Constitución.
Eran aproximadamente las 22.41 horas y apenas había personas por el centro. “Hasta que no vea a un nota con una bufanda saltando y pegando botes, no lo miro”, comenta mientras intenta descubrir cómo marcha el partido interpretando las caras de quienes se encuentra.
La situación cambia cuando comienza a escuchar gritos y decide dirigirse hacia la Puerta de Jerez donde cree que habrá aficionados. Allí encuentra finalmente a numerosos seguidores vestidos con camisetas de España y envueltos en banderas, celebrando la victoria de la selección.
El vídeo termina entre cánticos, abrazos y banderas españolas, con una frase que resume la alegría de los aficionados: “Y con dos estrellas de campeones”. Una grabación que refleja cómo Sevilla pasó en pocos minutos del silencio absoluto a la euforia por la conquista de la segunda estrella mundialista.
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