El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: "Tocaba volver a casa"

En la provincia de Sevilla hay un restaurante que se ha convertido en el favorito de los mayores campeones del fútbol a nivel europeo y mundial. Se trata del restaurante Manolo Mayo, localizado en Los Palacios y Villafranca, al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi tras su victoria en el Mundial, y al que también fue Ruiz con Jesús Navas en 2024 tras alzarse campeones de la Eurocopa 2024.

Y es que Los Palacios y Villafranca es considerada ya una auténtica cuna del buen fútbol, de la que han salido algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, como Ruiz, Gavi y Navas, que han llevado con orgullo a los mejores campos del mundo su pueblo natal.

Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas celebran en casa

Y para festejar sus victorias, todos ellos tienen claro el lugar al que deben acudir: el restaurante Manolo Mayo, un negocio que abrió sus puertas en 1963 y que, desde entonces, es considerado uno de los mejores templos gastronómicos de Sevilla.

"Después de hacer historia, tocaba volver a casa. Ayer tuvimos la suerte de recibir a Fabián Ruiz y Gavi en Manolo Mayo para celebrar la conquista del Mundial. Un orgullo enorme compartir este momento con vosotros. Esta siempre será vuestra casa", señaló el restaurante en sus redes sociales junto a imágenes de ambos jugadores con amigos, familiares y el personal del negocio.

El recuerdo de la Eurocopa 2024

Lo mismo sucedió en 2024 tras la victoria en la Eurocopa, en la que Gavi no pudo participar por una lesión. Tras el evento, Fabián Ruiz y Jesús Navas acudieron al emblemático restaurante para celebrar con sus seres queridos la gesta.

"En familia. En casa. No podemos estar más orgullosos de nuestros paisanos, Jesús Navas y Fabián Ruiz, jugadores de la selección española, campeones de la Eurocopa 2024 y grandes personas. Orgullo palaciego", afirmó en ese momento el negocio.

Cocina tradicional recomendada por la Guía Michelin

Un restaurante que se ha convertido en el favorito de los tres jugadores de fútbol, así como de todo aquel que prueba sus platos caseros, que le han hecho ser recomendado por instituciones de la talla de la Guía Michelin.

Este negocio destaca por ofrecer una cocina de producto basada en el uso de "materia prima de máxima calidad". "Aquí priman las elaboraciones tradicionales, pero sin dejar de lado otras más vanguardistas en las que se aplican nuevas técnicas de cocina", aseguran desde el establecimiento.

De igual modo, aseguran sobre su cocina: "Pero siempre, con honestidad. Sin enmascarar al verdadero protagonista".

Así, buscan los mejores productos para conseguir la excelencia en cada uno de sus platos, entre los que destacan sus famosos arroces, que son "una seña de identidad de la casa", o su ensalada de tomate de Los Palacios, "un homenaje al afamado producto de la tierra, del que nos sentimos especialmente orgullosos".