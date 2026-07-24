GASTRONOMÍA
El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: "Tocaba volver a casa"
Este establecimiento fue el que también escogió Jesús Navas tras ganar la Eurocopa de 2024
En la provincia de Sevilla hay un restaurante que se ha convertido en el favorito de los mayores campeones del fútbol a nivel europeo y mundial. Se trata del restaurante Manolo Mayo, localizado en Los Palacios y Villafranca, al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi tras su victoria en el Mundial, y al que también fue Ruiz con Jesús Navas en 2024 tras alzarse campeones de la Eurocopa 2024.
Y es que Los Palacios y Villafranca es considerada ya una auténtica cuna del buen fútbol, de la que han salido algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, como Ruiz, Gavi y Navas, que han llevado con orgullo a los mejores campos del mundo su pueblo natal.
Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas celebran en casa
Y para festejar sus victorias, todos ellos tienen claro el lugar al que deben acudir: el restaurante Manolo Mayo, un negocio que abrió sus puertas en 1963 y que, desde entonces, es considerado uno de los mejores templos gastronómicos de Sevilla.
"Después de hacer historia, tocaba volver a casa. Ayer tuvimos la suerte de recibir a Fabián Ruiz y Gavi en Manolo Mayo para celebrar la conquista del Mundial. Un orgullo enorme compartir este momento con vosotros. Esta siempre será vuestra casa", señaló el restaurante en sus redes sociales junto a imágenes de ambos jugadores con amigos, familiares y el personal del negocio.
El recuerdo de la Eurocopa 2024
Lo mismo sucedió en 2024 tras la victoria en la Eurocopa, en la que Gavi no pudo participar por una lesión. Tras el evento, Fabián Ruiz y Jesús Navas acudieron al emblemático restaurante para celebrar con sus seres queridos la gesta.
"En familia. En casa. No podemos estar más orgullosos de nuestros paisanos, Jesús Navas y Fabián Ruiz, jugadores de la selección española, campeones de la Eurocopa 2024 y grandes personas. Orgullo palaciego", afirmó en ese momento el negocio.
Cocina tradicional recomendada por la Guía Michelin
Un restaurante que se ha convertido en el favorito de los tres jugadores de fútbol, así como de todo aquel que prueba sus platos caseros, que le han hecho ser recomendado por instituciones de la talla de la Guía Michelin.
Este negocio destaca por ofrecer una cocina de producto basada en el uso de "materia prima de máxima calidad". "Aquí priman las elaboraciones tradicionales, pero sin dejar de lado otras más vanguardistas en las que se aplican nuevas técnicas de cocina", aseguran desde el establecimiento.
De igual modo, aseguran sobre su cocina: "Pero siempre, con honestidad. Sin enmascarar al verdadero protagonista".
Así, buscan los mejores productos para conseguir la excelencia en cada uno de sus platos, entre los que destacan sus famosos arroces, que son "una seña de identidad de la casa", o su ensalada de tomate de Los Palacios, "un homenaje al afamado producto de la tierra, del que nos sentimos especialmente orgullosos".
- El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
- El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos
- El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
- El mapa de las 21 nuevas promociones de VPO para repoblar el centro de Sevilla: del Pumarejo a San Bernardo o Triana
- El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros
- Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje
- Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles
- Nueva vida para el Pabellón de Chile de La Cartuja: la multinacional CAAE impulsará la producción ecológica desde Sevilla TechPark