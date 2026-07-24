Sacan una camiseta en homenaje a los campeones del mundo Gavi, Fabián y Jesús Navas: "Los Palacios Legends"

Un nuevo homenaje para Fabián, Gavi y Jesús Navas. Los tres futbolistas son de Los Palacios y Villafranca y los tres han conseguido ganar la Copa del Mundo con la Selección Española. Un hito histórico que no está pasando desapercibido para casi nadie. Los dos jugadores vencedores de la segunda estrella fueron recibidos esta misma semana en su ayuntamiento y recibieron su peso en tomates. Ahora, Gloria Vendimia, marca de ropa jerezana, ha querido dedicarle uno de sus diseños con el lema: "Los Palacios Legends".

Álvaro Rodríguez, CEO de Gloria Vendimia, explica a El Correo de Andalucía que este homenaje está dedicado también a todos esos niños de principios de siglo que crecieron viendo cómo la Selección no alcanzaba grandes hitos en los torneos intercontinentales. "En Corea 2002 nos atracaron, en 2006 Francia nos bailó y desde ahí ha ocurrido algo impensable, que España gane dos Mundiales. Además, es un orgullo para la gente de Jerez y de Sevilla que tres palaciegos hayan participado en estos dos equipos".

A través de sus redes sociales, Gloria Vendimia ha explicado que el homenaje, "a nuestra manera", está inspirado en las camisetas "que te compraba tu madre de chico en el mercadillo" con las caras de Ronaldinho, Ronaldo o Figo. Esta camiseta tiene dos diseños disponibles: uno frontback y otro de pecho.

Esta es la segunda camiseta relacionada con el fútbol que ha sacado la marca para este verano. Anteriormente, Gloria Vendimia apostó por un diseño propio basado en la moda BlokeCore, que consiste en portar camisetas de fútbol, con una camiseta negra con toques verdes.

Las prendas de Gloria Vendimia, hechas en Jerez y vendidas a través de su web, se han colado varias veces en eventos públicos en Andalucía. José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, es un asiduo a esta marca, que le realizó una camiseta especial de cara al último debate electoral a través de Criadera Gloria Vendimia, la fábrica de personalización textil de esta marca.