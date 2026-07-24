Los sevillanos opinan sobre la prohibición de fumar en las terrazas: "He dejado el tabaco muchas veces y con la copita en la calle se te acaba antojando"

Se acabó fumar y vapear en terrazas. Así se recoge en la ley de medidas sanitarias antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros que será ahora remitida a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Ante la prohibición, la reacción de los hosteleros no ha sido positiva.

Se amplían los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales. En esta línea, se prohíbe por primera vez el consumo de productos del tabaco por parte de menores de edad, y no solo su venta o suministro. La reforma equipara el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco en los espacios donde esté prohibido fumar. Además, la venta y suministro de productos relacionados con el tabaco quedará limitado a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. Si no se cumple con la medida, la normativa plantea multas de hasta 600 euros.

¿Qué opinan los sevillanos?, ¿qué actitud tomarán ante las nuevas restricciones? El Correo de Andalucía ha salido a la calle para testar la postura de clientes y hosteleros ante esta nueva normativa. Las opiniones se dividen entre quienes respaldan la iniciativa incluso entre algunos perfiles fumadores: "Soy fumador y exfumador, a tiempo parcial", comenta un sevillano, que considera que la prohibición puede ayudar a quienes intentan abandonar de manera definitiva el tabaco.

"A mí la medida me parece bien porque he dejado de fumar muchas veces y el problema viene cuando sales a terrazas y bares", tercia otro de los interlocutores con los que ha hablado este periódico. "Todo el mundo está fumando porque está permitido y al final vuelves a caer”, insiste. En esta línea, explica que el entorno social es uno de los principales obstáculos para dejar el hábito. "A la hora de la copita o la cerveza, si hay fumadores cerca se te acaba antojando. Dejarlo se hace misión imposible", sostiene.

Otro de los aspectos que algunos sevillano consideran necesario abordar es el impacto ambiental del tabaco: "Lo que más me molesta, y no veo que se hable de ello, es el reciclaje de las colillas", sostiene. Este vecio propone la instalación de puntos limpios específicos por parte de los ayuntamientos para evitar que estos residuos acaben en el suelo. "Yo creo que medidas así animarían a la gente a no fumar en sitios públicos como es una terraza".

VALENCIA.VLC. LOS HOSELEROS OPINAN SOBRE LA NUEVA LEY DEL TABACO. RESTAURANTES . BARES . TERRAZAS . FUMADORES . " LEY DEL TABACO " / EDUARDO RIPOLL / LEV

"La gente no va a respetar la medida"

También hay quienes se muestran escépticos en cuanto a que la norma vaya a cumplirse de manera inmediata. "Creo que la gente no va a respetar la medida, pero como todo en esta vida, hay que adoctrinar a las personas y acostumbrarlas poco a poco", afirma un ciudadano. A su juicio, el objetivo debe ser dar ejemplo a las generaciones más jóvenes. "No hay que olvidarnos de que tenemos unas generaciones detrás que nos observan y nos copian; de alguna forma hay que ir mejorando".

Muchos recuerdan además cómo fue la anterior gran reforma de la legislación antitabaco, que entró en vigor en 2011. "Yo recuerdo la época en la que se podía fumar dentro de los bares, ahí no era fumadora y salías con dolor de ojos, y el pelo y la ropa impregnados de mal olor", explica una sevillana. En su opinión, aunque ahora se trate de espacios abiertos, sigue habiendo situaciones incómodas. "Realmente existen ocasiones donde en la calle también ocurre. Me parece bien que en el aire libre también se esté intentando eliminar el tabaco y sus derivados". Su postura es clara: "La gente que fuma que lo haga en su casa y ya está". Sin embargo, esta misma vecina expresa una preocupación compartida por parte del sector hostelero: "Lo único que me parece negativo es cómo va a influir esto en la hostelería y cuánto vamos a salir a los bares a partir de ahora".

Las voces más críticas con la medida arrojan luz precisamente en el impacto sobre quienes fuman y utilizan las terrazas como espacio de socialización. "Puede ser una buena medida en ciertos aspectos, pero afecta a personas fumadoras o que salen a compartir una copa o un cigarro con amigos", sostiene otro entrevistado. "Yo soy fumador y no hay nada como una tarde con un café y un cigarro. Lo voy a echar en falta”. Aun así, incluso entre los fumadores hay quien considera que la restricción puede tener un efecto positivo. "Soy fumador y la verdad es que estoy de acuerdo. A ver si así dejamos todos de fumar", concluye otro sevillano.

Soy fumador y la verdad es que estoy de acuerdo. A ver si así dejamos todos de fumar

Quien también muestra su rechazo a la iniciativa es Rafael, repostero y hostelero sevillano, que teme las consecuencias económicas que la prohibición pueda tener para los negocios. "Me parece mal, pienso que, al fin y al cabo, las terrazas están para eso", asegura. En su opinión, una parte importante de la clientela podría dejar de acudir a estos establecimientos. "Hay un porcentaje alto de fumadores que se encuentran a gusto en una terraza y a toda esa gente, seguramente, la vamos a perder".

Rafael habla también desde su experiencia como fumador. “Yo, por ejemplo, también soy fumador y cuando me siento en la terraza de un bar me gusta fumarme mi cigarro. No es lo mismo estar dentro o fuera, pero sin poder fumar porque están negándote hacer algo que te pide el cuerpo”. Como mensaje para quienes apoyan la entrada en vigor de la ley, pide que también se tenga en cuenta la realidad del sector. "La gente también tiene que pensar en el hostelero que va a perder clientela y en el fumador, al que se le está privando de hacer algo en plena calle".

La gente también tiene que pensar en el hostelero que va a perder clientela y en el fumador, al que se le está privando de hacer algo en plena calle. Rafael — Hostelero de Sevilla

La norma, sin duda, ha creado divisiones: mientras unos consideran que la medida contribuirá a proteger la salud y favorecer el abandono del hábito, otros están temerosos a que cambie la forma de disfrutar de las terrazas, aparte de acarrear consecuencias para la hostelería. En cualquier caso, el proyecto de ley ya ha abierto un intenso debate en la calle que, ha llegado para quedarse por un tiempo.