Vox advierte a José Luis Sanz tras el visto bueno a la mezquita de Sevilla: "Es casi imposible mantener el apoyo a su Gobierno"

El Ayuntamiento de Sevilla concederá al fin la licencia de obras para la mezquita y el centro cultural islámico proyectados en el Polígono Sur. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ya avisó de que esta iniciativa privada "cumple con los requisitos legales", algo que han confirmado igualmente los funcionarios de Urbanismo tras la alegación presentada por Vox. Aunque desde el partido de Abascal han lanzado este viernes una advertencia a Sanz: "Nos va a resultar casi imposible mantener el apoyo a un Gobierno que le pone alfombra roja a la Fundación Mezquita de Sevilla".

"Este proyecto ha batido todos los récords en cuanto a la duración de la tramitación de la concesión de la licencia", ha subrayado el portavoz del grupo local de Vox, Gonzalo García de Polavieja. Por contra, el propio José Luis Sanz ya explicó que la Fundación Mezquita Sevilla hace algo menos de un año "solicitó una licencia, que ha seguido los trámites normales del Ayuntamiento".

"No entendemos por qué ese beneficio lo tienen estos señores para construir una mezquita y no lo tiene cualquier sevillano que quiera construirse una casa", ha resaltado García de Polavieja este viernes. Sanz, sin embargo, afirmó hace dos semanas que "hay que cumplir con la ley". "Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad", destacó el edil popular.

Asimismo, el portavoz de Vox ha reprochado que "debería ser alcalde el que lidere en este momento todo recurso político y legal en contra de la concesión de este proyecto". Aunque el regidor hispalense detalló que en este caso "es un promotor privado que compra un suelo privado, social y cultural, para hacer un proyecto". Una propuesta que, tras la revisión efectuada por los técnicos de Urbanismo, se ha comprobado que cumple los requisitos legales.

"No hay ningún resquicio por el que se pueda rechazar"

En concreto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha pagado "800.000 euros más IVA" por un descampado de 2.848 m² situado en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, según detallan desde la promotora. Y se lo compró precisamente a una congregación religiosa: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la de los mormones. Ahí, en el número 1 de esta calle, pretenden construir una mezquita, un minarete y un edificio cultural, todo diseñado por el prestigioso arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

Imagen virtual de la Mezquita en Sevilla. / Fundación Mezquita de Sevilla

Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados". Por el otro, la mezquita se vincula a un patio propio, "desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante", según el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

Además de estos dos espacios, la propuesta de Vázquez Consuegra contempla edificar también un minarete de 30 metros de altura. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".

"Es un proyecto privado, y si todo está pagado y conforme a la normativa, no hay ningún resquicio legal por el que se pueda rechazar", declaró a este periódico el portavoz de la Fundación Mezquita Sevilla, Jalid Nieto. Una vez les den luz verde a la licencia de obras, esperan comenzar los trabajos de construcción "a principios de 2027", y alargar la obra "durante un año y medio o dos".