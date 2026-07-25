La Cartuja se prepara para una noche sin precedentes: Sevilla ya cuenta los minutos para el comienzo de La Velada del Año VI

Sevilla ya ha pulsado el botón Velada del Año. El Estadio de La Cartuja ha comenzado a recibir desde primera hora de la tarde a miles de asistentes al evento dispuestos a vivir en directo una de las grandes citas de este verano en la capital andaluza. Ni siquiera el calor ha conseguido impedir que los aficionados se hayan concentrado en los alrededores del estadio a la espera de la apertura de puertas, prevista a partir de las 16.00 horas, en una jornada que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Desde ciudades españolas como Barcelona, Galicia, Canarias y muchos otros países del panorama hispanohablante, son muchos los aficionados de La Velada del Año que han viajado hasta la capital hispalense para asistir a una cita que, hace tiempo, dejó de ser únicamente un fenómeno de Internet para convertirse en un auténtico acontecimiento de masas. El boxeo será el hilo conductor de la jornada, pero la música, las actuaciones en directo y las esperadas sorpresas de Ibai Llanos terminarán de redondear un macroevento que traspasa fronteras.

La Cartuja se colma de fans horas antes del comienzo

El objetivo de muchos de los asistentes al evento ha sido llegar cuanto antes al recinto para conseguir un buen sitio si ocuoan la pista o llenar las gradas, en definitiva: conseguir vivir lo más cerca posible un espectáculo que reunirá a miles de personas. Pese a las altas temperaturas que se estilan en la ciudad, el público ha ido llenando el interior del estadio desde la inminente apertura de puertas por parte de la organización.

Entre los seguidores, cada uno tiene a sus participantes favoritos. Algunos esperan con especial interés los combates, mientras que otros tienen la mirada mas atenta a las actuaciones musicales o en las sorpresas que Ibai Llanos pueda guardarse bajo la manga, como acostumbra a hacer cada año en este macroevento del streaming.

"Yo voy con Fabiana Sevillano, hombre, que es la de sevilla" "Go Fabi Go, su lema" asegura una de las asistentes de camino al acceso del estadio. La tiktoker e influencer sevillana se ha convertido en una de las protagonistas locales de esta edición. Fabiana Sevillano se enfrentará a La Parce, un combate que ha despertado un interés especial entre el público de la ciudad. “Tenemos muchas ganas de ver el combate de Fabiana. Juega en casa y seguro que el ambiente va a ser espectacular”, señala otra seguidora llegada desde Barcelona.

El ring compartirá protagonismo con la música

Aunque los combates serán el eje central de la jornada, La Velada volverá a combinar deporte y música en un escenario de 360º pensado para todo el público asistente. El escenario ya está preparado para recibir a varios artistas durante una noche en la que las actuaciones se presentan como otro de los grandes reclamos para los asistentes.

Entre los nombres que más expectación generan se encuentran Lucho RK y La Pantera, cuya actuación conjunta figuran entre las más esperadas por buena parte del público. "Estamos deseando ver la actuación de Lucho y La Pantera" "Puede ser uno de los momentazos de la noche. A lo mejor hasta traen a Quevedo", comenta un seguidor que ha viajado desde Galicia para no perderse el evento.

Junto a ellos, otros artistas nacionales e internacionales completarán una programación que mantendrá al público pendiente tanto de lo que ocurra sobre las cuerdas del ring como de lo que suceda sobre el escenario.

Las sorpresas de Ibai, la gran incógnita

Como viene siendo habitual en La Velada del Año de Ibai Llanos, no todo está anunciado. Las sorpresas inesperadas, sobre todo en cuanto a espectáculos, se han convertido en una de las señas de identidad del evento, al tiempo que en uno de los principales motivos por los que muchos espectadores permanecen atentos hasta el último momento.

La secreta identidad de algunos de los invitados y actuaciones que todavía podrían aparecer durante la noche alimenta las especulaciones entre los asistentes, que llegan a La Cartuja con sus propias apuestas sobre lo que Ibai Llanos podría tener preparado. Un ejemplo de ello son los rumores acerca de la presencia del futbolista Cristiano Ronaldo, ya que se conoce cómo mantiene una estrecha relación de amistad con uno de los combatientes, Edu Aguirre.

“Venimos por los combates, pero también por las sorpresas. Seguro que Ibai se guarda algo y nos acaba sorprendiendo”, apunta una espectadora llegada desde Castilla-La Mancha.

Combates, música, creadores de contenido y actuaciones sorpresa componen el menú de una noche que Sevilla llevaba tiempo esperando, y cuyo ambiente ya se deja sentir en los alrededores del estadio. Con el público preparado y todo a punto, la ciudad de Sevilla se dispone a vivir una gran noche para el mundo del streaming.