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La Catedral de Sevilla conmemora a Santiago Apostol.

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La Catedral de Sevilla conmemora a Santiago Apostol.

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La Catedral de Sevilla celebra el día de Santiago Apostol. Con un vídeo ofrece la posibilidad de conocer de cerca la capilla en honor del patrono de España a través de un recorrido por algunas de las obras del templo. Con motivo de la onomástica los visitantes también pueden acceder a contenido que explica el significado religioso de este espacio y ayuda a comprender el mensaje espiritual que encierran sus elementos artísticos. Más información

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