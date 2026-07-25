Cinco exposiciones gratis para huir del calor en Sevilla este fin de semana

El termómetro parece que ha dado un respiro este fin de semana después de varios días rozando los 40 grados, pero el calortodavía aprieta. Quienes no hayan podido huir a la playa o la piscina tienen una amplia oferta cultural cargada de exposiciones gratuitas en los museos y galerías de Sevilla, convertidos en refugios climáticos, para poder refugiarse del calor y hacer un plan distinto este fin de semana.

1.'La belleza del conocimiento. Donación Enrique Carlos Martín Rodríguez'

El Museo de Bellas Artes inauguró el pasado 7 de julio la muestra La belleza del conocimiento. Donación Enrique Carlos Martín Rodríguez. Esta exposición temporal ofrece 12 obras, entre dibujos, pinturas y esculturas, pertenecientes al historiador y conservador. Se trata de un conjunto heterogeneo que reune obras flamencas, francesas o italianas que van desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX.

El Museo, en la Plaza del Museo 9, se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. Allí también podrán conocerse de cerca el resto de obras que se exponen en la colección permanente de la institución y que narran la historia de la ciudad.

2.'Maquinaciones para un decenio (años 70, siglo XX)'

El Espacio Turina muestra una recopilación de legado fotográfico del fotógrafo sevillano Pive Amador. En concreto, la exposición que se exibe en la Sala Atín Aya, realiza un recorrido por las imágenes del artista durante la década de los 70, con el objetivo de contar un relato visual de los ambientes contraculturales, musicales y sociales del tardofranquismo y la Transición. La exhibición estará disponible hasta el 20 de septiembre.

Una de las imágenes de Pive Amador recogidas en la muestra. / M. G.

La exposición se podrá visitar en la calle Laraña, 4. El espacio permanece abierto de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Además, los domingos y festivos podrá visitarse de 11:00 a 14:00.

3.'Per Me Reges Regnant. Entre la memoria y el legado de la Virgen de los Reyes'

La Fundación Cajasol ofrece Per Me Reges Regnant, una exposición con motivo de la salida procesional de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, el próximo 15 agosto. El objetivo es explorar valor simbólico, artístico y espiritual que esta advocación mariana ha tenido a lo largo de los siglos. Para conseguirlo, en la Sala Murillo se podrán conocer de cerca una selección de piezas y contenidos relacionadas con la talla y la advocación.

La muestra se podrá visitar del miércoles 24 de junio al sábado 29 de agosto, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18: a 21:00 en Álvarez Quinteros 1.

4.'Julio González. Forjar el vacío'

Por primera vez en Sevilla, la Fundación Cajasol presenta una exposición del artista catalán Julio González. Julio González. Forjar el vacío reúne una selección de obras de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español e internacional del siglo XX. El objetivo es que el visitante se acerque tanto a la dimensión humana como artística del creador que utilizó el hierro y la soldadura para darle un papel protagonista al vacío.

La muestra se podrá visitar del martes 16 de junio al sábado 12 de septiembre, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18: a 21:00 en Álvarez Quinteros 1.

5.'¿Te suena África?'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta ¿Te suena África?, una muestra organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu en la que se reúnen más de tres centenares de instrumentos africanos. Se trata de un espacio interactivo en el que los visitantes podrá tocar y oír algunos de los instrumentos que se presentan.

El museo, de entrada gratuita, está en la Plaza de América 3 y se puede visitar 9:00 a 21:00, domingos y festivos de 9:00 a 15:00.