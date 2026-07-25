Qué esconde la capilla de Santiago de la Catedral de Sevilla: el Cabildo celebra el día del patrón de España con un recorrido virtual

La Catedral de Sevilla celebra el día de Santiago Apostol. Con un vídeo ofrece la posibilidad de conocer de cerca la capilla en honor del patrono de España a través de un recorrido virtual por algunas de las obras de la misma. Con motivo de la onomástica los visitantes también pueden acceder a contenido que explica el significado religioso de este espacio y ayuda a comprender el mensaje espiritual que encierran sus elementos artísticos.

Cada 25 de julio, la Iglesia celebra la solemnidad de Santiago Apóstol, una festividad de precepto que recuerda la vida y el testimonio de uno de los discípulos más cercanos a Jesús. La jornada supone también una oportunidad para redescubrir el patrimonio de la Catedral de Sevilla desde una perspectiva que va más allá de su valor histórico y artístico. La capilla dedicada al apóstol conserva obras de gran relevancia y propone al visitante una lectura en clave de fe gracias a un itinerario catequético.

Este recurso permite que fieles y turistas conozcan mejor la figura del santo y comprendan el sentido de las piezas que forman parte de la capilla. El objetivo no es únicamente ofrecer información histórica, sino también mostrar la importancia delpatrimonio religioso a lo largo de los siglos. De este modo, la visita se convierte en una experiencia que une cultura, historia y espiritualidad.

Un espacio con siglos de patrimonio

La capilla de Santiago se encuentra situada entre las capillas de Scalas y de San Francisco, formando parte del amplio conjunto artístico que atesora la Catedral de Sevilla. En este espacio confluyen pintura, escultura, retablística y vidrieras que reflejan distintas etapas de la historia del templo y de la devoción al apóstol.

El retablo del altar fue realizado en 1663 por Bernardo Simón de Pineda y está presidido por una monumental pintura de Juan de Roelas, fechada en 1609, que representa a Santiago en la batalla de Clavijo. La imagen del santo montado a caballo constituye una de las representaciones más difundidas dentro de la tradición artística española y domina visualmente todo el conjunto, convirtiéndose en el principal elemento de la capilla.

En la parte superior del retablo se conserva además el lienzo del Martirio de San Lorenzo, obra de Juan de Valdés Leal. La presencia de estas piezas convierte a la capilla en un espacio donde se reúnen trabajos de algunos de los artistas más destacados de la Sevilla de los siglos XVII y XVIII, reforzando tanto su valor patrimonial como su importancia dentro del recorrido por la Catedral.

La vidriera de san Pablo y el sepulcro de Gonzalo de Mena

Otro de los elementos más destacados de la capilla es la vidriera fechada en 1560, dedicada a la conversión de san Pablo. La escena representa el momento en que la vida del apóstol cambió tras su encuentro con Cristo y establece un diálogo simbólico con la figura de Santiago, llamado por Jesús junto al mar de Galilea. Ambas historias muestran dos caminos distintos que convergen en el mismo anuncio del Evangelio.

En el centro del recinto se encuentra el sepulcro del arzobispo Gonzalo de Mena, quien ocupó la sede arzobispal hispalense durante el último tercio del siglo XIV y falleció en 1401. La obra destaca por la calidad artística de sus relieves y por la representación del prelado revestido de pontifical. Tras ser restaurado en 2017, el monumento recuperó su ubicación original en el centro de la capilla, devolviendo protagonismo a una de las piezas funerarias más significativas del templo.