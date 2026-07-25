Fabiana Sevillano cae ante La Parce en una Cartuja volcada con su local

Fabiana Sevillano no ha cumplido ante las expectativas su público. La tiktoker e influencer sevillana no ha conseguido imponerse, por puntuación, a su rival en el ring, La Parce, en uno de los combates más esperados por la ciudad de Sevilla de La Velada del Año VI y que ha desatado la decepción de las miles de personas que habrían convertido La Cartuja en una auténtica fiesta de no ser por el resultado acontecido. El duelo, marcado por la expectación desde semanas antes del evento, ha terminado con la victoria de la luchadora colombiana.

La sevillana realizó su entrada en el cuadrilátero con una puesta en escena al más puro estilo hispalense, ataviada con una vestimenta inspirada en detalles marianos propios de la Semana Santa de su ciudad y un acompañamiento musical insuperable: la marcha El Galileo, interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes V.R.

Desde el primer momento, Fabiana ha contado con el respaldo de una grada completamente volcada, que ha acompañado cada uno de sus movimientos y ha convertido el combate en uno de los momentos más especiales de la noche. La sevillana, a pesar de la derrota, ha sabido responder a la presión de pelear en casa y ha terminado cayendo ante La Parce, que no ha puesto las cosas fáciles.

Los tres asaltos resultaron estar prácticamente igualados, por lo que el veredicto final quedaba en manos de los jueces por puntuación. En esta línea, el arbitraje final decidía que el triunfo fuera para La Parce.

"Quiero decir que lo he intentado, agradecer a mi familia, a mis amigos, y sobre todo a mi entreador, que ha sido mi padre" confesaba la local entre lágrimas de emoción y rabia.

Una derrota que no empaña su noche

La derrota no ha impedido que Fabiana recibiera una de las mayores ovaciones de la noche. El público sevillano ha reconocido el esfuerzo de su representante, que afrontaba además la presión de competir ante miles de seguidores y con buena parte de la grada animando por ella.

Fabiana Sevillano se marcha así de La Velada del Año VI sin la victoria, pero con el cariño de una Cartuja que la ha acompañado desde el primer minuto. La derrota queda en el resultado, pero su paso por el ring deja una de las imágenes más emotivas de la tarde, con la creadora sevillana arropada por su público en un escenario que ha vivido con intensidad cada segundo del combate.