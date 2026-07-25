La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas que estarán listas a finales del año

El Centro Comercial Los Arcos avanza en su gran proceso de transformación. Este complejo sevillano fue el primero en abrir sus puertas en la ciudad en 1992. Ahora, pretende renovarse completamente con una nueva zona de restauración, un centro de ocio con una bolera de 2.000 metros cuadrados y unas vistas panorámicas desde su terraza.

Según informó El Correo de Andalucía, la primera fase de apertura está prevista para finales de 2026, cuando puedan volver a abrir al público la planta baja y la primera planta. Esto permitirá el regreso de algunas de las marcas de restauración que tuvieron que cerrar cuando arrancaron las obras. Sin embargo, la planta superior, donde se concentrará buena parte de la nueva oferta gastronómica y de ocio, no verá la luz hasta 2027, según señaló el pasado mes de junio Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties.

Las obras comenzaron a finales de 2024 según la previsión inicial del proyecto de la compañía Castellana Properties. El principal objetivo era finalizar en el último trimestre de 2026, aunque según la propietaria del complejo todo apunta a que la transformación completa quedará lista en 2027.

Las obras avanzan a buen ritmo para finalizar en 2027

En los últimos días, el creador de contenido sevillano ‘Que me gusta una obra' ha mostrado el estado actual de las obras y la futura configuración del centro. El acceso principal se situará en la planta baja, desde donde se podrá ver de forma más directa el establecimiento de MediaMarkt, que hasta ahora quedaba más escondido. También se mantendrá McDonald’s, mientras que el acceso a los cines se realizará por la planta superior. En una de las esquinas de la primera planta estará ubicado Vips.

Uno de los grandes atractivos llegará en la parte alta del complejo. La segunda planta irá cubierta por "placas solares y reunirá nuevos espacios de restauración, con propuestas como un sushi y un asador", explica el tiktoker. Además, desde esa zona elevada se podrán contemplar vistas panorámicas de Sevilla, uno de los elementos más llamativos de la nueva imagen del centro comercial.

Una nueva zona de restauración y ocio

La intervención forma parte de una nueva fase de la remodelación de Los Arcos, centrada en la renovación completa del acceso principal, la creación de una nueva zona de restauración y la incorporación de un parque de ocio con bolera. El proyecto abarca 5.845 metros cuadrados e incluye también el edificio de oficinas anexo al centro comercial, adquirido por Castellana Properties en 2021.

Las obras estuvieron paralizadas el pasado otoño hasta el mes de enero por “motivos ajenos al centro comercial”, según confirmaron entonces a El Correo de Andalucía fuentes de la socimi propietaria. La compañía aseguró en ese momento que se estaba trabajando para retomar los trabajos cuanto antes y poder continuar con la transformación integral de Los Arcos.

Nueva zona superior de restauración. / B+R

Los 13 restaurantes que llegarán a Los Arcos

La reforma permitirá ampliar las diferentes opciones gastronómicas del centro. En la primera planta se encontraban Foster’s Hollywood, Pomodoro, McDonald’s o 100 Montaditos, que se están renovando. A ellas se sumarán nuevas compañías como Cantina Mariachi, Don G, Asador Wok, Sushi Sol y Original Kebap, llegando a alcanzar hasta 13 operadores en el complejo.

Hay que recordar que junto a este centro comercial se está llevando a cabo uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Sevilla, concretamente, en los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo. En este nuevo barrio se van a levantar en torno a 2.000 viviendas por parte de distintas promotoras, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial, en un total de unas 20 hectáreas.

Será un diseño abierto y muy luminoso. / B+R

Una nueva bolera de 2.000 metros cuadrados

Además, otro de los grandes alicientes en su transformación será la bolera Ozone con más de 2.000m². Esta misma marca, con la que la compañía ya ha contado para otros centros comerciales de la cartera y proyectos de reposicionamiento, ha sido galardonada en los BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards como la mejor bolera arcade del mundo por su bolera en el centro vallisoletano Vallsur, también propiedad de Castellana Properties. Este mismo proyecto galardonado a nivel internacional, se llevará a Los Arcos para ofrecer a todos sus visitantes una novedosa experiencia de ocio.

Con toda esta renovación integral, el Centro Comercial Los Arcos, que cambiará su imagen tras más de tres décadas, se convertirá en uno de los centros de referencia en la ciudad por su gran variedad gastronómica, moda y ocio.