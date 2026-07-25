La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel

Jesús Navas, exlateral del Sevilla FC y de la Selección Española, con quien logró dos Eurocopas y un Mundial, ha demostrado que hay mucha vida después del fútbol. El deportista natural de Los Palacios y Villafranca no solo tiene un talento único con el balón, sino también para los negocios, donde ha logrado un patrimonio que tiene en la Hacienda Meñaca su principal joya y proyecto.

Se trata de un caserío agrícola histórico de finales del siglo XVII que el exfutbolista compró en 2024 y en cuya restauración trabaja para convertirlo en un hotel rústico y un lugar de celebraciones para bodas y otros eventos de gran lujo.

La Hacienda Meñaca, adquisición del exfutbolista Jesús Navas en Sevilla, en imágenes / María José Guzmán

Jesús Navas y su finca histórica cerca de Los Palacios y Villafranca

A pesar de localizarse en el término municipal de Dos Hermanas, esta finca se sitúa muy cerca de Los Palacios y Villafranca, pueblo natal de Navas y donde actualmente reside, lo que ha hecho que conozca a la perfección la riqueza, historia y posibilidades de esta villa.

La Hacienda Meñaca en imágenes / María José Guzmán

Una propiedad que cuenta con un gran valor patrimonial con uno de sus principales emblemas en su torreón almenado, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Un enclave que se completa con distintos patios tradicionales, antiguas almazaras de aceite y fachadas.

Un caserío del siglo XVII con torreón almenado en Dos Hermanas

Los inicios de esta finca se remontan a finales del siglo XVII. Sin embargo, su estructura actual se consolidó en el siglo XVIII bajo la dirección de Gabriel Alonso de Meñaca, canónigo de la Catedral de Sevilla, lo que ha llevado a que esta finca sea conocida como Hacienda Meñaca.

La Hacienda Meñaca en imágenes / María José Guzmán

Tras esto, el inmueble pasó a ser propiedad en el siglo XX de los Pickman, célebre familia industrial sevillana conocida por crear la reconocida fábrica de porcelana de La Cartuja de Sevilla, entre otros.

Finalmente, fue en 2024 cuando fue adquirida por Jesús Navas para reconvertirla en hotel y zona de celebraciones.

Hotel rústico, celebraciones y recuperación del entorno en Sevilla

Un objetivo que está más cerca de ser realidad tras recibir este año la aprobación del Ayuntamiento para adaptar este suelo rústico a uso hotelero y recreativo, además de catalogarlo como "de interés público y social", lo que respalda la viabilidad del proyecto.

Bajo la espadaña de la entrada aparece un azulejo no original con el escudo del arzobispo Gonzalo de Mena, también fundador del monasterio de la Cartuja, donde se estableció la fábrica de los Pickman, anteriores propietarios de la hacienda / María José Guzmán

Mientras se consiguen todos los trámites, Navas ya ha comenzado a realizar distintos trabajos en el exterior y los alrededores del edificio, como sus jardines y zonas verdes, que ya ha empezado a adecentar y en los que plantea plantar olivos y recuperar piedras de molino de la antigua construcción.