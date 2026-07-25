Las obras en la Plaza del Duque comenzarán este lunes: estos son los cambios en el tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, pondrá en marcha el próximo 27 de julio una actuación destinada a sustituir la red de abastecimiento de agua de la Plaza del Duque de la Victoria. La intervención responde a las necesidades de conservación de esta infraestructura hidráulica y pretende reforzar la fiabilidad del servicio, mejorando el estado de una conducción que será reemplazada por otra de mayores prestaciones. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos, que supondrá cortes de tráfico, es de seis semanas.

La actuación permitirá renovar aproximadamente 100 metros de tubería de 200 milímetros de diámetro. La conducción actual será sustituida por una nueva red de fundición dúctil, un material que, según recoge el proyecto, ofrece mayores garantías de durabilidad y eficiencia. Los trabajos también contemplan la instalación de tres acometidas, una toma de agua potable y los elementos necesarios para la correcta explotación y mantenimiento de la red.

El presupuesto estimado de esta intervención asciende a 66.550 euros, IVA incluido. Con esta inversión, Emasesa tiene como objetivo mejorar las condiciones de servicio de la red de abastecimiento, reforzando su fiabilidad y contribuyendo a prevenir incidencias futuras en el suministro de agua. Además, una vez concluyan las obras, se procederá a la reposición completa del pavimento afectado para devolver el entorno a su estado original.

Cortes de tráfico en la Plaza del Duque

La ejecución de los trabajos llevará aparejadas distintas afecciones a la movilidad tanto para vehículos como para peatones. Entre el 27 de julio y el 30 de agosto permanecerá totalmente cerrado al tráfico rodado el lado oeste de la Plaza del Duque, correspondiente a la fachada del centro comercial. Para facilitar la circulación, se establecerá un recorrido alternativo con acceso por Teniente Borges y salida por Alfonso XII o Campana.

Durante toda la ejecución de la obra se mantendrá un carril abierto al tráfico en el resto de la plaza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la circulación. No obstante, ese carril no permitirá el paso de vehículos de grandes dimensiones, por lo que será necesario reorganizar las operaciones logísticas que habitualmente se realizan en el entorno del centro comercial.

Cambios para la logística

Con motivo de esta limitación, las labores de carga y descarga del centro comercial se desarrollarán entre el 27 de julio y el 30 de agosto en horario nocturno, concretamente entre las 23:00 y las 4:00. Durante esa franja será necesario cortar de forma provisional la calle Alfonso XII, estableciéndose un desvío alternativo para el tráfico a través de O'Donnell y la plaza de la Magdalena, con la correspondiente señalización y balizamiento.

Además de la sustitución de la red hidráulica, la actuación incluye la demolición del pavimento que resulte afectado por las obras y su posterior reposición una vez finalicen los trabajos. De este modo, la superficie quedará restituida a su estado original tras la conclusión de la intervención.

Emasesa ha señalado que durante todo el desarrollo de las obras adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de vecinos, comerciantes y visitantes, además de intentar reducir al máximo las molestias derivadas de la ejecución de los trabajos. Emasesa señala que adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y minimizar las molestias a vecinos, comerciantes y visitantes durante la ejecución de la obra. La actuación contribuirá a seguir mejorando las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y la calidad del servicio prestado.