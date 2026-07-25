Cine bajo las estrellas: estas son las películas que puedes ver esta semana en el patio de la Diputación

El cine de verano en el patio de la Diputación de Sevilla comienza con sus proyecciones diarias. Salir a tomar algo y disfrutar de lo último en cine nacional e internacional es un plan ideal para las veladas nocturnas. Bajo las estrellas y al fresco, la sede provincial prepara una cartelera repleta de valores. Amor romántico, amor de familia y el valor de la amistad son algunos de los temas de la semana.

De lunes a domingo, a las 22:15 horas, la pantalla se enciende y las entradas se pueden conseguir a través de la web o de forma presencial en taquilla. El precio general es de 5 euros. Aquí la lista con la cartelera de esta semana.

Sábado 25 de julio: Familia de alquiler

Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de 'familias de alquiler', interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Domingo 26: La voz de Hind

El 29 de enero de 2024 los voluntarios de la Media Luna Roja recibieron una llamada telefónica de auxilio: era Hind Rajab, una niña de seis años atrapada en un coche que estaba siendo bombardeado por el ejército israelí en la franja de Gaza. Kaouther Ben Hania, nominada al Oscar en dos ocasiones por El hombre que vendió su piel y Las cuatro hijas (estrenada en la Sección Oficial de la 68ª edición de Seminci), regresa a Valladolid con una de las películas fundamentales para afrontar nuestro presente. Galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, La voz de Hind nos sumerge, a través de las grabaciones reales registradas aquel día, en ese intento desesperado por rescatar a la niña, en un acto de memoria y resistencia en el que la cineasta tunecina desdibuja las fronteras entre ficción y no ficción en una poderosa búsqueda, no solo de verdad, sino de justicia para el pueblo palestino

Lunes 27: Romería

Marina (18), adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos.

Martes 28: Águilas del Cairo

George Fahmy (Fares Fares) el actor más querido de Egipto, se ve presionado a protagonizar una película encargada por las más altas autoridades egipcias. Aceptando a regañadientes, este papel será la puerta que le hará entrar en el selecto grupo de las personas más poderosas del país. Como una polilla atraída por la luz, comienza un romance con la misteriosa esposa del general que supervisa el proyecto.

Miércoles 29: Lapönia

Después de varios años sin celebrar las fiestas juntas, Nuria (Ángela Cervantes), asentada en Laponia junto a su marido Olavi (Vebjørn Enger) y su hija, decide invitar a su hermana Mónica (Natalia Verbeke), a su marido (Julián López) y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa de Romanievi. El plan se presenta perfecto hasta que la hija de Nuria le cuenta a su primo pequeño la verdad sobre la existencia de Papá Noel. La que estaba destinada a ser la más especial de las navidades, se convierte de golpe en una batalla campal entre hermanas, cuñados y primos. Una noche que sacará a relucir secretos inconfesables en medio de un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.

Jueves 30: Proyecto Salvación

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

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Viernes 31: La Garzia

Mariano De Santis, presidente (ficticio) de la República italiana, es un veterano político demócrata, humanista y católico, que de repente comienza a dudar sobre varias importantes decisiones que debe tomar, en especial sobre si aprueba o no una ley de eutanasia, planteándose un gran dilema moral.