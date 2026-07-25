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El tiempo durante La Velada de Ibai Llanos en Sevilla: calor al inicio, pero ¿cómo terminará la noche?

La previsión apunta a una tarde calurosa, cielos despejados y un descenso progresivo de las temperaturas conforme avance el espectáculo

Tiempo este sábado en Sevilla.

Tiempo este sábado en Sevilla. / Aemet

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La Velada del Año de Ibai Llanos comenzará este sábado a las 19.00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla con ambiente caluroso, aunque sin temperaturas extremas. La previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa los termómetros en 31 grados tanto a las 19.00 como a las 20.00 horas, con cielos completamente despejados.

Las temperaturas bajarán lentamente durante el espectáculo

El descenso térmico será gradual conforme avance la noche: se esperan 30 grados a las 21.00 horas, 29 grados a las 22.00 y 28 grados a las 23.00 horas. El sol se pondrá en Sevilla a las 21.38 horas, por lo que buena parte del comienzo del evento se desarrollará todavía con luz natural y temperaturas cercanas a los 30 grados.

Viento del oeste y ninguna amenaza de lluvia

La previsión general para la provincia de Sevilla apunta a cielos despejados, temperaturas en descenso y vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados. En la capital, durante las horas centrales de La Velada, el viento soplará principalmente del oeste y noroeste con velocidades de entre 16 y 21 kilómetros por hora, y algunas rachas podrán superar los 30 kilómetros por hora.

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Si el espectáculo mantiene una duración similar a la de la pasada edición, que concluyó alrededor de las 02.30 horas, la cita se prolongará hasta bien entrada la madrugada del domingo. Los datos horarios facilitados por Aemet llegan hasta las 23.00 horas, pero dibujan una noche estable, seca y progresivamente más fresca, aunque los asistentes deberán afrontar todavía más de 30 grados durante las primeras horas del evento.

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